Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.

За время полномасштабного вторжения в Украину РФ ориентировочно потеряла:

личного состава – около 30 950 (+100) оккупантов;

танков – 1 367 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 3 366 (+12) ед.;

артиллерийских систем – 661 (+14) ед.;

реактивных систем залпового огня – 207 (+0) ед;

средств ПВО – 95 (+0) ед;

самолетов – 210 (+0) ед;

вертолетов - 175 (+0) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 535 (+14) ед.;

крылатых ракет – 121 (+1) ед.;

кораблей/катеров - 13 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2329 (+4) ед.;

специальной техники – 51 (+0) ед.

В течение 2 мая наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском направлении.

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