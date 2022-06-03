Около 30 950 оккупантов, 1 367 танков и 535 беспилотников: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 3 июня захватчики потеряли около 30 950 военных, 336 бронемашин, 1 367 танков, 661 систему артиллерии
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.
За время полномасштабного вторжения в Украину РФ ориентировочно потеряла:
- личного состава – около 30 950 (+100) оккупантов;
- танков – 1 367 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 3 366 (+12) ед.;
- артиллерийских систем – 661 (+14) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 207 (+0) ед;
- средств ПВО – 95 (+0) ед;
- самолетов – 210 (+0) ед;
- вертолетов - 175 (+0) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 535 (+14) ед.;
- крылатых ракет – 121 (+1) ед.;
- кораблей/катеров - 13 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2329 (+4) ед.;
- специальной техники – 51 (+0) ед.
В течение 2 мая наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском направлении.
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