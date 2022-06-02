Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . За время полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла:

личного состава – около 30850 (+150) оккупантов;

танков – 1363 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 3354 (+11) ед,

артиллерийских систем - 661 (+2) ед,

реактивных систем залпового огня - 207 (+0) ед,

средств ПВО – 95 (+1) ед,

самолетов - 210 (+2) ед,

вертолетов - 175 (+0) ед,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 521 (+2),

крылатых ракет – 120 (+0),

кораблей/катеров - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2325 (+35) ед,

специальной техники – 51 (+2).

В течение 1 июня наибольшие потери кафиры понесли на Бахмутском направлении.

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