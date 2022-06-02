Около 30 850 оккупантов, 1363 танка и 210 самолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 2 июня оккупанты потеряли около 30 850 военных, 1363 танка, 661 систему артиллерии, 521 беспилотник и 210 самолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . За время полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла:
- личного состава – около 30850 (+150) оккупантов;
- танков – 1363 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 3354 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 661 (+2) ед,
- реактивных систем залпового огня - 207 (+0) ед,
- средств ПВО – 95 (+1) ед,
- самолетов - 210 (+2) ед,
- вертолетов - 175 (+0) ед,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 521 (+2),
- крылатых ракет – 120 (+0),
- кораблей/катеров - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2325 (+35) ед,
- специальной техники – 51 (+2).
В течение 1 июня наибольшие потери кафиры понесли на Бахмутском направлении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.44
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.66
- Актуальное
- Важное