Около 3 млн тонн зерна в месяц можно будет экспортировать через Дунай, если не будет работать Черноморский коридор, - эксперт Марчук
Если "зерновая инициатива" не будет работать, около 3 млн. тонн зерна в месяц можно будет экспортировать через Дунай, но это дороже
Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Эспрессо.
"Если "зерновая инициатива" не будет работать, в перспективе есть альтернативные пути. В частности, Дунайские порты, которые довольно неплохо зарекомендовали. Их мощность составляет более 2 млн тонн, есть потенциал нарастить еще до 1 млн тонн. Совокупно ежемесячно можно экспортировать около 3 млн тонн из портов Дуная в Румынию, а дальше - в третьи страны", - подчеркнул он.
По словам Дениса Марчука, для этого нужно углубить устье Дуная и обсудить возможность перевалки зерна с кораблей на корабле возле порта румынской Констанцы.
"То, что это дороже, - факт. Приблизительно на $40 - 45 за тонну дороже будет перевалка за ту, которая продолжается морскими коридорами. Когда украинские производители более года работают убыточно, эта логистика проблемна. Наши ставки - на продолжение "зерновой инициативы", однако те, кто живет ближе к Бессарабии, также будет пользоваться этим направлением. Западный регион будет продвигать продукцию по дорогам и железной дороге", - добавил эксперт.
- 17 мая действие "зернового соглашения" продлили на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.
- 5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу. Сомнения в продлении "зернового соглашения" 4 июля озвучили и в Великобритании.
- 5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение".
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 8 июля, что его страна ведет работу над продлением "зернового соглашения" на два года.
- 12 июля Эрдоган заявил , что получил от Путина предложения по продлению "зернового соглашения".
- В этот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Кремль требовал этого раньше.
- 13 июля Путин заявил, что РФ подумает над продлением "зернового соглашения" и выдвинул условия.
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