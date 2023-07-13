Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Эспрессо.

"Если "зерновая инициатива" не будет работать, в перспективе есть альтернативные пути. В частности, Дунайские порты, которые довольно неплохо зарекомендовали. Их мощность составляет более 2 млн тонн, есть потенциал нарастить еще до 1 млн тонн. Совокупно ежемесячно можно экспортировать около 3 млн тонн из портов Дуная в Румынию, а дальше - в третьи страны", - подчеркнул он.

По словам Дениса Марчука, для этого нужно углубить устье Дуная и обсудить возможность перевалки зерна с кораблей на корабле возле порта румынской Констанцы.

"То, что это дороже, - факт. Приблизительно на $40 - 45 за тонну дороже будет перевалка за ту, которая продолжается морскими коридорами. Когда украинские производители более года работают убыточно, эта логистика проблемна. Наши ставки - на продолжение "зерновой инициативы", однако те, кто живет ближе к Бессарабии, также будет пользоваться этим направлением. Западный регион будет продвигать продукцию по дорогам и железной дороге", - добавил эксперт.