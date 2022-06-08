Около 3-4 млн украинцев будут нуждаться в лекарстве из-за психических расстройств в результате войны
Около 15 млн украинцев будут нуждаться в психологической поддержке из-за полномасштабной войны, а 3-4 млн будут нуждаться в медикаментозном лечении из-за психических расстройств
Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на совещании по вопросам охраны психического здоровья, говорится на сайте Минздрава.
"По нашим предварительным прогнозам на данный момент войны, в дальнейшем в психологической поддержке будет нуждаться около 15 млн украинцев, из них около 3-4 млн нужно будет назначать медикаментозное лечение", - сказал Ляшко.
Он добавил, что с каждым днем количество людей, которые будут ощущать последствия войны для своего психического здоровья, растет.
"Даже тех, кто смог стойко перенести первые месяцы войны, ожидает ментальное истощение, ведь привыкание к постоянному пребыванию в условиях войны также может оказать негативное влияние на психическое здоровье", - пояснил министр.
- Ранее директор Института психического здоровья Украинского католического университета и Украинского института когнитивно-поведенческой терапии, основатель центра "Круг семьи" Олег Романчук дал советы на психологическом практикуме, как выдержать "марафон войны".
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