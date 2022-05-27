Около 29,8 тыс. оккупантов, 1322 танка, 503 беспилотника: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину
С 24 февраля по 27 мая оккупанты потеряли около 29 750 военных, 1322 танка, 623 системы артиллерии и 503 беспилотника
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составили:
- оккупантов – около 29 750 человек;
- танков – 1322 (+7) ед;
- боевых бронированных машин – 3246 (+11) ед.;
- артиллерийских систем – 623 (+6) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 201 (+0) ед.;
- средств ПВО – 93 (+0) ед;
- самолетов – 206 (+0) ед;
- вертолетов - 170 (+0) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 503 (+1) ед;
- крылатых ракет – 115 (+1) ед;
- кораблей/катеров - 13 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2226 (+1) ед;
- специальной техники – 48 (+1) ед.
В течение 26 мая наибольшие потери кафиры понесли на Авдеевском направлении.
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