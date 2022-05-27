Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составили:

оккупантов – около 29 750 человек;

танков – 1322 (+7) ед;

боевых бронированных машин – 3246 (+11) ед.;

артиллерийских систем – 623 (+6) ед.;

реактивных систем залпового огня – 201 (+0) ед.;

средств ПВО – 93 (+0) ед;

самолетов – 206 (+0) ед;

вертолетов - 170 (+0) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 503 (+1) ед;

крылатых ракет – 115 (+1) ед;

кораблей/катеров - 13 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2226 (+1) ед;

специальной техники – 48 (+1) ед.

В течение 26 мая наибольшие потери кафиры понесли на Авдеевском направлении.

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