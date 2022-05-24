Около 29,3 тыс. военных, 1302 танка и 205 самолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ в войне по состоянию на 24 мая
С 24 февраля по 24 мая оккупанты потеряли около 29 350 военных, 3194 бронемашины, 1302 танка
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.
С начала полномасштабной войны против Украины и по состоянию на 24 мая РФ потеряла:
- личного состава – около 29 350 (+150) оккупантов;
- танков ‒ 1302 (+9) ед;
- боевых бронированных машин – 3194 (+28) ед;
- артиллерийских систем – 606 (+2) ед;
- самолетов – 205 (+1) ед;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 480 (+4) шт.;
- крылатых ракет – 112 (+2) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2213 (+7) ед.
Без изменений за сутки остались потери России в отношении реактивных систем залпового огня - всего ВСУ уничтожило таких 201 ед., кораблей и катеров - 13 ед., спецтехники - 43 ед., а также вертолетов - 170 и средств ПВО - 93 ед. в общем.
Наибольшие потери противник 23 мая понес на Северодонецком направлении, добавил Генштаб.
- Напомним, по состоянию на 24 мая Генштаб ВСУ видит рост угрозы ракетных и авиационных ударов по объектам Украины с территории Беларуси, наибольшая активность боевых действий отмечается недалеко от Лисичанска и Северодонецка.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.93
-
EUR
Покупка 35.72Продажа 38.02
- Актуальное
- Важное