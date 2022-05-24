Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.

С начала полномасштабной войны против Украины и по состоянию на 24 мая РФ потеряла:

личного состава – около 29 350 (+150) оккупантов;

танков ‒ 1302 (+9) ед;

боевых бронированных машин – 3194 (+28) ед;

артиллерийских систем – 606 (+2) ед;

самолетов – 205 (+1) ед;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 480 (+4) шт.;

крылатых ракет – 112 (+2) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2213 (+7) ед.

Без изменений за сутки остались потери России в отношении реактивных систем залпового огня - всего ВСУ уничтожило таких 201 ед., кораблей и катеров - 13 ед., спецтехники - 43 ед., а также вертолетов - 170 и средств ПВО - 93 ед. в общем.

Наибольшие потери противник 23 мая понес на Северодонецком направлении, добавил Генштаб.

Напомним, по состоянию на 24 мая Генштаб ВСУ видит рост угрозы ракетных и авиационных ударов по объектам Украины с территории Беларуси, наибольшая активность боевых действий отмечается недалеко от Лисичанска и Северодонецка.

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