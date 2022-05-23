Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.

Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составили:

личного состава – около 29,2 тыс. (+150) оккупантов;

танков – 1293 (+8) ед;

боевых бронированных машин – 3166 (+25) ед.;

артиллерийских систем – 604 (+5) ед.;

РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 201 (+0) ед;

средств ПВО – 93 (+0) ед;

самолетов – 204 (+0) ед;

вертолетов - 170 (+0) ед;

БПЛА (беспилотников) оперативно-тактического уровня – 476 (+6) ед;

крылатых ракет – 110 (+3) ед.;

кораблей – 13 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 2206 (+12) ед;

специальной техники – 43 (+0) ед.

В течение суток 22 мая наибольшие потери кафиры понесли на Бахмутском направлении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb