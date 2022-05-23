Около 29,2 тыс. оккупантов, 1293 танка и 476 беспилотников: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину
С 24 февраля по 23 мая оккупанты потеряли около 29,2 тыс. военных, 1293 танка, 604 системы артиллерии и 476 беспилотников
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.
Ориентировочные потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составили:
- личного состава – около 29,2 тыс. (+150) оккупантов;
- танков – 1293 (+8) ед;
- боевых бронированных машин – 3166 (+25) ед.;
- артиллерийских систем – 604 (+5) ед.;
- РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 201 (+0) ед;
- средств ПВО – 93 (+0) ед;
- самолетов – 204 (+0) ед;
- вертолетов - 170 (+0) ед;
- БПЛА (беспилотников) оперативно-тактического уровня – 476 (+6) ед;
- крылатых ракет – 110 (+3) ед.;
- кораблей – 13 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2206 (+12) ед;
- специальной техники – 43 (+0) ед.
В течение суток 22 мая наибольшие потери кафиры понесли на Бахмутском направлении.
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