English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Около 29 050 оккупантов, 1285 танков, 170 вертолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину

Около 29 050 оккупантов, 1285 танков, 170 вертолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину

22 мая, 2022 воскресенье
11:06
война с Россией

С 24 февраля по 22 мая оккупанты потеряли около 29 050 военных, 3141 бронемашину, 1285 танков, 599 систем артиллерии и 170 вертолетов

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

С начала полномасштабной войны против Украины РФ потеряла:

  • личного состава около 29 050 (+200) оккупантов;
  • танков – 1285 (+7) ед.;
  • боевых бронированных машин – 3141 (+25) ед.;
  • артиллерийских систем – 599 (+3) ед.;
  • РСЗО – 201 (+0) ед.;
  • средств ПВО – 93 (+0) ед.;
  • самолетов – 204 (+0) ед.;
  • вертолетов - 170 (+1) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8) ед.;
  • крылатых ракет – 107 (+3) ед.;
  • кораблей/катеров - 13 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2194 (+16) ед.;
  • специальной техники – 43 (+0) ед.

Наибольшие потери захватчики понесли на Бахмутском направлении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
РСЗО
ракеты
Читайте также:
Берлусконі
21 мая, 2022 суббота
Берлускони заявил, что Европа должна "убедить украинцев на условия Путина"
нерухомість оренда
Автор Анастасия Виноградова
21 мая, 2022 суббота
Цены на недвижимость обрушились: сколько стоит аренда и покупка квартир в Киеве и Львове
ВМС США направили в Чорне море десантний корабель
21 мая, 2022 суббота
В ближайшее время мир среагирует на блокировку украинских морских портов: слишком много заинтересованных сторон, чтобы молчать, – международный эксперт
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.45
    Покупка 31.45
    Продажа 32.24
  • EUR
    Покупка 32.93
    Продажа 33.9
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
22 мая
12:40
Украина способна сама деблокировать Черное море в случае получения MLRS, - Подоляк
12:38
Эксклюзив
Говорить, что через 2-3 месяца мы начнем контрнаступление, пока рано, но время работает на врага, - Сергей Згурец
12:32
В Офисе президента рассказали, какого оружия не хватает Украине
12:16
В Энергодаре партизаны подорвали российского "мэра", члена ОПЗЖ Шевчика
12:04
Оккупанты обстреляли 12 городов и поселков Донетчины: погибли 6 человек, еще 10 пострадали
12:00
Сергей Ребров
Экс-тренер "Динамо" Ребров вспомнил, как получил подарок от Путина
11:59
Эксклюзив
Россия не может взять Авдеевское направление. На "нуле" лежат десятки тел рашистов, которых не собирает командование, - военный медик Фирсов
11:56
Эксклюзив
Сергей Згурец
Ракеты MLRS позволят России наносить большие убытки, - военный эксперт Згурец
11:42
Порошенко призвал Турцию задействовать ВМС для разблокирования украинских портов: 300 миллионам жителей Земли грозит голод
11:39
Включение в санкционный список покойного сенатора Маккейна – это не просто ляп, а российская шизофрения, - Климкин
11:38
В Луганской области с 23 мая послабили комендантский час
11:21
В Энергодаре ведут переговоры об освобождении из плена начальника пожарно-спасательного отряда Трояна, горожан просят не протестовать
11:13
Таких операций никогда в истории человечества не было: Белецкий рассказал подробности прорыва вертолетов к защитникам Мариуполя
11:05
"Еще одно ранение, и как раз хватит". Оккупант о выплатах РФ за ранение – не хватит даже на квартиру
10:51
На Запорожье россияне повредили газопровод и устроили четыре пожара
10:37
После российских обстрелов в Харьковской области 11 мирных жителей получили ранения
10:37
Британская разведка оценила эффективность новейших БМПТ "Терминатор", которые РФ использует на Донбассе
10:25
Украинские военные показали видео уничтожения российского миномета "Тюльпан" в Луганской области
10:12
В Николаевской области в результате обстрелов РФ загорелись дома
09:56
В ближайшие дни РФ бросит все силы на окружение и захват Северодонецка, - ISW
09:37
Литва прекращает импорт газа, нефти и электричества РФ
09:35
Ким Чен Ын
В КНДР отреагировали на предложение США о помощи в борьбе с COVID-19, - Reuters
09:19
В Украине более 662 детей пострадали от полномасштабного вторжения РФ
08:58
Россияне пытались ворваться в Северодонецк с четырех направлений, но были отброшены на прежние позиции
08:38
На Запорожье вражеские ракеты попали в гражданскую инфраструктуру, есть пострадавшие
08:35
Эрдоган назвал Столтенбергу условия, при которых Турция разблокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО
08:22
Российские морпехи испытывают нехватку личного состава, - глава Одесской ОВА
07:51
Вблизи Бучи обнаружили снова тела убитых оккупантами местных жителей
07:31
уничтоженая техника окупантов
На Донетчине и Луганщине отбиты девять атак российских оккупантов, враг понес убытки в технике, - Генштаб ВСУ
06:56
Бойцы 59-й мотопехотной бригады показали уничтожение российской БМП
06:37
Из-за боевых действий в Украине без света остаются 675 населенных пунктов
05:47
На войне погиб воспитанник львовских "Карпат"
05:12
В Донецкой области РФ убила еще 7 мирных жителей
04:42
Инфографика
Укрзализныця
Укрзализныця назначила на 22 мая один дополнительный эвакуационный поезд
04:34
Тимощук привык жить роскошно, а если скажет о войне, то нужно будет сразу уезжать из России, - Ребров
03:47
Анджей Дуда
Президент Польши Дуда находится в Украине, выступит перед Радой
03:33
В Черном море маневрируют 6 российских кораблей и 2 носителя ракет, - ОК "Юг"
02:41
На Юге россияне требуют $1000 от украинцев, которые хотят эвакуироваться с оккупированной территории
02:23
Трансферная сага завершена: Мбаппе подписал новый контракт с ПСЖ
02:13
ТОС-1А "Солнцепек"
Украинская авиация 21 мая уничтожила по меньшей мере 12 единиц военной техники, среди них два "Солнцепека"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV