Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

С начала полномасштабной войны против Украины РФ потеряла:

личного состава около 29 050 (+200) оккупантов;

танков – 1285 (+7) ед.;

боевых бронированных машин – 3141 (+25) ед.;

артиллерийских систем – 599 (+3) ед.;

РСЗО – 201 (+0) ед.;

средств ПВО – 93 (+0) ед.;

самолетов – 204 (+0) ед.;

вертолетов - 170 (+1) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8) ед.;

крылатых ракет – 107 (+3) ед.;

кораблей/катеров - 13 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 2194 (+16) ед.;

специальной техники – 43 (+0) ед.

Наибольшие потери захватчики понесли на Бахмутском направлении.

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