Около 29 050 оккупантов, 1285 танков, 170 вертолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину
С 24 февраля по 22 мая оккупанты потеряли около 29 050 военных, 3141 бронемашину, 1285 танков, 599 систем артиллерии и 170 вертолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
С начала полномасштабной войны против Украины РФ потеряла:
- личного состава около 29 050 (+200) оккупантов;
- танков – 1285 (+7) ед.;
- боевых бронированных машин – 3141 (+25) ед.;
- артиллерийских систем – 599 (+3) ед.;
- РСЗО – 201 (+0) ед.;
- средств ПВО – 93 (+0) ед.;
- самолетов – 204 (+0) ед.;
- вертолетов - 170 (+1) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8) ед.;
- крылатых ракет – 107 (+3) ед.;
- кораблей/катеров - 13 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2194 (+16) ед.;
- специальной техники – 43 (+0) ед.
Наибольшие потери захватчики понесли на Бахмутском направлении.
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