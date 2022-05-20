English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Около 28,7 тыс. оккупантов, 1263 танка, 204 самолета и 168 вертолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины

Около 28,7 тыс. оккупантов, 1263 танка, 204 самолета и 168 вертолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины

20 мая, 2022 пятница
09:05
война с Россией

С 24 февраля по 20 мая оккупанты потеряли около 28,7 тыс. военных, 1263 танка, 460 БПЛА, 204 самолета и 168 вертолетов

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

За время полномасштабного вторжения в Украину РФ ориентировочно потеряла:

  • личного состава – около 28,7 тыс. (+200) оккупантов;
  • танков – 1263 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин – 3090 (+27) ед;
  • артиллерийских систем – 596 (+1) ед.;
  • реактивных систем залпового огня – 200 (+1) ед;
  • средств ПВО – 93 (+0) ед;
  • самолетов – 204 (+1) ед;
  • вертолетов - 168 (+1) ед;
  • БПЛА (беспилотников) оперативно-тактического уровня – 460 (+5) ед;
  • крылатых ракет – 103 (+0) ед;
  • кораблей/катеров - 13 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2162 (+5) ед.;
  • специальной техники – 43 (+0) ед.

В течение 19 мая наибольшие потери кафиры понесли на Бахмутском направлении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
артиллерия
Читайте также:
Олексій Резніков
17 мая, 2022 вторник
Путин уже отказал Эрдогану. Сомневаюсь, что президент РФ послушает Си Цзиньпиня, - Резников об обращении родных защитников Мариуполя к президенту Китая
18 мая, 2022 среда
Правительство расширило перечень граждан, имеющих право на выплаты в 2,5 тыс. грн от международных гуманитарных организаций
Олаф Шольц та Емманюель Макрон
18 мая, 2022 среда
Лидеры ЕС обеспокоены тем, что будет, когда Украина победит Россию, - Politico
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.44
    Покупка 31.44
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.88
    Продажа 33.64
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
20 мая
10:39
Обновлено
В Энергодаре работники пожарной части вышли на протест с требованием освободить похищенного начальника
10:04
Эксклюзив
Враг пытается из Бахмута создать вторую Попасную, - боец ТРО Шведов
10:02
На Запорожье оккупанты продолжают блокировать проезд автомобилей через блокпосты в районе Васильевки, Орехова и Полог
09:40
Zurich Insurance
Швейцарская компания Zurich Insurance продает бизнес в РФ и уходит с рынка страны
09:34
Порошенко
Петр Порошенко: для начала "депутинизации" мира нужен шестой пакет санкций
09:21
МОЗ
В Украине будут производить 3D-импланты костей для пострадавших в результате боевых действий
09:13
В Харьковской области оккупанты обстреляли Малую Даниловку, горели 6 гаражей и 4 авто
08:43
Вторжение РФ в Украину: 232 ребенка погибли, более 427 – пострадали
08:31
Наступление оккупантов на Лисичанск и Северодонецк: 13 человек погибли, разрушены более 60 домов в сутки
08:09
Оккупанты дважды за ночь обстреляли Днепропетровщину: повреждены дома
08:02
США могут временно отменить санкции против Беларуси для экспорта украинского зерна, - WSJ
07:50
NYT показало новые видеодоказательства массовых убийств украинцев оккупантами в Буче
07:21
Враг ведет наступательную операцию в районах Лисичанска и Северодонецка, есть высокая вероятность боевых действий для выхода на админграницу Херсонщины, - Генштаб ВСУ
07:08
Оккупанты принудительно "переквалифицируют" украинских учителей на работу по "стандартам РФ", - Денисова
06:42
В Киевской области один из приходов перешел из московского патриархата в ПЦУ
06:35
Associated Press показало видео парамедика "Тайры", которую оккупанты взяли в плен в Мариуполе
06:24
Евросоюз планирует передать замороженные средства россиян на восстановление Украины
05:54
совбез ООН
Украина в ООН предостерегла другие страны от покупки ворованного Россией зерна
05:47
Я не могу стрелять в людей, - Милевский объяснил, почему не пошел воевать
05:20
Япония выделит €2 млн на поддержку безопасности украинских ядерных объектов
04:41
Инфографика
Укрзализныця назначила на 20 мая один дополнительный эвакуационный поезд
03:57
Российским оккупантам не удалось перерезать трассу на Бахмут
03:16
Huawei Mate Xs 2
Компания Huawei представила новый складной смартфон Mate Xs 2
02:52
"Ювентус" и "Бенфика" собираются начать аукцион за футболиста "Шахтера"
02:34
Читатели Time признали Зеленского самым влиятельным человеком года
02:25
Правоохранители задержали жителя Николаевщины, распространявшего ложную информацию о подготовке взрывов в Одессе
02:11
Это впервые в моей карьере, когда мы специально работаем над планом игры - Джошуа о бое с Усиком
01:58
ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Херсонской области, 2 танка Т-72, 2 "Грады" и зенитно-ракетный комплекс "ТОР", - ОК "Юг"
01:37
Виталий Миколенко
"Эвертон" совершил невероятный камбек и спасся от вылета из АПЛ
01:22
Россия 19 мая убила 5 мирных жителей Донбасса, 6 – ранены
00:54
Мелитополь
В Бердянске предприниматели закупают товары из Крыма: оккупанты собирают с бизнесменов "дань"
00:52
Окружной суд в Польше принял решение об аресте российского диспетчера-фигуранта дела о Смоленской катастрофе
00:43
Мелитополь
В оккупированном Мелитополе заработал российский интернет-провайдер, есть проблемы с доступом в Facebook
00:34
Франция развернула в Румынии системы противовоздушной обороны, - Der Spiegel
00:32
В Запорожье зафиксировали случаи дезертирства военных РФ
00:20
Самые влиятельные международные силы должны быть проинформированы и вовлечены в спасение наших героев, - Зеленский об уходе защитников Азовстали
00:12
В России заявляют, что воюют не против Украины, а с "объединенным Западом"
00:12
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 19 мая
00:11
На фото президент Украины Владимир Зеленский
Судебный процесс против оккупанта завершится восстановлением справедливости в рамках международного трибунала, - Зеленский
00:08
Зеленский поручил Минобразования позаботиться об абитуриентах и контрактниках с оккупированных территорий
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV