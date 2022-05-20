Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

За время полномасштабного вторжения в Украину РФ ориентировочно потеряла:

личного состава – около 28,7 тыс. (+200) оккупантов;

танков – 1263 (+9) ед;

боевых бронированных машин – 3090 (+27) ед;

артиллерийских систем – 596 (+1) ед.;

реактивных систем залпового огня – 200 (+1) ед;

средств ПВО – 93 (+0) ед;

самолетов – 204 (+1) ед;

вертолетов - 168 (+1) ед;

БПЛА (беспилотников) оперативно-тактического уровня – 460 (+5) ед;

крылатых ракет – 103 (+0) ед;

кораблей/катеров - 13 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 2162 (+5) ед.;

специальной техники – 43 (+0) ед.

В течение 19 мая наибольшие потери кафиры понесли на Бахмутском направлении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb