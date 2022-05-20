Около 28,7 тыс. оккупантов, 1263 танка, 204 самолета и 168 вертолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 20 мая оккупанты потеряли около 28,7 тыс. военных, 1263 танка, 460 БПЛА, 204 самолета и 168 вертолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
За время полномасштабного вторжения в Украину РФ ориентировочно потеряла:
- личного состава – около 28,7 тыс. (+200) оккупантов;
- танков – 1263 (+9) ед;
- боевых бронированных машин – 3090 (+27) ед;
- артиллерийских систем – 596 (+1) ед.;
- реактивных систем залпового огня – 200 (+1) ед;
- средств ПВО – 93 (+0) ед;
- самолетов – 204 (+1) ед;
- вертолетов - 168 (+1) ед;
- БПЛА (беспилотников) оперативно-тактического уровня – 460 (+5) ед;
- крылатых ракет – 103 (+0) ед;
- кораблей/катеров - 13 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2162 (+5) ед.;
- специальной техники – 43 (+0) ед.
В течение 19 мая наибольшие потери кафиры понесли на Бахмутском направлении.
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