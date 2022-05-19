Около 28,5 тыс. военных, 1254 танка, 203 самолета, 595 артсистем и 455 беспилотников: Генштаб ВСУ назвал потери оккупантов по состоянию на 19 мая
Генштаб ВСУ оценивает потери среди российских военных по состоянию на 19 мая в 28,5 тыс. военных, 1254 танка, 203 самолета и 3063 БТР
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 19.05 составляют:
- личного состава – около 28500 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1254 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3063 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 595 (+9) ед,
- РСЗО (реактивные системы залпового огня) - 199 (+0) ед,
- средства ПВО - 93 (+2) ед,
- самолетов – 203 (+1) ед,
- вертолетов – 167 (+0) ед,
- беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 455 (+14),
- крылатые ракеты - 103(+1),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2157 (+20) ед,
- специальная техника – 43 (+0).
Кроме того, Генштаб сообщает, что наибольшие потери противника за прошлые сутки, 18 мая, наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.
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