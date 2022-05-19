Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 19.05 составляют:

личного состава – около 28500 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1254 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3063 (+20) ед,

артиллерийских систем – 595 (+9) ед,

РСЗО (реактивные системы залпового огня) - 199 (+0) ед,

средства ПВО - 93 (+2) ед,

самолетов – 203 (+1) ед,

вертолетов – 167 (+0) ед,

беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 455 (+14),

крылатые ракеты - 103(+1),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2157 (+20) ед,

специальная техника – 43 (+0).

Кроме того, Генштаб сообщает, что наибольшие потери противника за прошлые сутки, 18 мая, наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.