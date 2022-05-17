English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Около 27,9 тыс. военных, 1235 танков, 201 самолет и 167 вертолетов: Генштаб ВСУ назвал потери оккупантов по состоянию на 17 мая

Около 27,9 тыс. военных, 1235 танков, 201 самолет и 167 вертолетов: Генштаб ВСУ назвал потери оккупантов по состоянию на 17 мая

17 мая, 2022 вторник
09:25

Генштаб ВСУ оценивает потери среди российских военных по состоянию на 17 мая в 27,9 тыс. человек, танков – 1235, самолетов – 201

Об этом Генеральный штаб Вооруженных Сил сообщил в Фейсбуке.

По его данным, за сутки 16 мая потери среди российских военных выросли на 200 человек, до 27,9 тыс. солдат, танков – на 7 единиц, до 1235, боевых бронированных машин – на 35 единиц, до 3009.

Кроме того, за сутки армия кафиров потеряла 8 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а всего с начала полномасштабного вторжения кафиры потеряли 2109 единиц такой техники, свидетельствуют оценки ВСУ.

Потери артиллерийских систем кафиров составляют сейчас 578 (+1 единица в сутки), реактивных систем залпового огня - 198 (+3 единицы), средств противовоздушной обороны - 90 (+1), вертолетов - 167 (+2), дронов - 436 (+ 9), спецтехники - - 43(+1), указал Генштаб.

Без изменений остаются потери российской стороны среди крылатых ракет - 97 и кораблей - 13, говорится в строительстве.

Как отметил Генштаб, самые большие потери противник 16 мая понес на Лиманском и Запорожском направлениях.

  • Напомним, враг пытается возобновить наступление на Славянском направлении и производит на месте уничтожения десантного катера в Черном море подъемно-спасательные работы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Генштаб
потери России
Читайте также:
15 мая, 2022 воскресенье
В России считают реальным сценарий капитуляции в войне с Украиной, - американский генерал Ходжес
Білоруси повернули викраденого кота з Бучі
15 мая, 2022 воскресенье
Белорусы вернули семье из Бучи кота, которого украли оккупанты. Ехать ему пришлось в Чехию
На фото: Ігор Тацюра, ЗСУ, Сили Тро Тероборона
15 мая, 2022 воскресенье
Зеленский сменил командующего сил Теробороны ВСУ
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.43
    Покупка 31.43
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.59
    Продажа 33.29
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
17 мая
09:05
Россия попытается возобновить темп наступления на Донбассе с помощью массированных артобстрелов, - британская разведка
08:52
Флаг Словакии
Словакия расследует дело против экс-главы Минюста, одобрявшего войну РФ против Украины
08:46
Интервью
Игорь Кондратюк: Путин – маньяк, садист, убийца. Кто угодно. Но не человек
08:40
Российские войска нанесли ракетные удары по поселку Десна на Черниговщине, есть погибшие
08:34
Украина - "Эмполи": где и когда смотреть товарищеский матч национальной сборной
08:30
PR
PESEL
Песель для украинцев в Польше. Как получить и для чего нужно
08:15
Эксклюзив
Диалог глухого с немым. Военный эксперт Сергей Згурец рассказал о деталях телефонных переговоров министров обороны США и России
08:11
Захватчики обстреляли больницу в Северодонецке и нанесли авиаудары по Попаснянской общине в Луганской области, в области по меньшей мере 10 погибших
07:47
Россия удерживает в Украине 106 оперативных батальонно-тактических групп, - Пентагон
07:17
Враг пытается возобновить наступление на Славянском направлении и проводит на месте уничтожения десантного катера в Черном море подъемно-спасательные работы, - Генштаб ВСУ
06:56
Аналоги CoolCola, Fancy и Street. В России создали суррогаты известных напитков с "узнаваемым вкусом"
06:41
В Испании столкнулись грузовой и пассажирский поезда: один человек погиб, 85 пострадали
06:26
УЗ объявила расписание дополнительных эвакуационных поездов на 17 мая
06:00
"Сделаем все необходимое, чтобы помочь". Латвия, Литва и Эстония поддержали решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО
05:43
Оккупанты планируют с помощью "референдума" захватить Запорожскую АЭС
05:28
Прошедшие сутки украинские войска на Востоке уничтожили почти 180 кафиров и около 30 единиц техники
05:03
Сенат США
Сенат США во время предварительного голосования одобрил пакет помощи Украине на $40 млрд
04:47
Евросоюз поможет Украине экспортировать заблокированное Россией зерно по железной дороге, - Боррель
04:24
Индия передумала покупать у России 10 вертолетов, стоимостью свыше $500 млн, - Defense News
04:02
Косово
Косово присоединяется к санкциям Евросоюза против России и Беларуси
03:40
США
США готовы выделить $11 млрд во избежание глобального голода, вызванного агрессией России по отношению к Украине
03:16
Возле Чернобаевки уничтожен состав горюче-смазочных материалов и около 30 оккупантов, - ОК "Юг"
02:53
Зеленский подчеркнул главам ЕС, что нефтяное эмбарго в интересах не только Украины, но и всей Европы
02:31
В течение 16 мая уничтожено 5 воздушных целей россиян, в том числе самолет Су-25 и пункт управления БТГ
02:09
За прошедшие сутки защитники Донбасса отбили 11 атак врага, уничтожили 25 единиц техники и 1 самолет
00:53
Обновлено
Российская авиация нанесла ракетный удар по Львовщине, вероятно, с территории Беларуси. Работало ПВО. Взрывы подтверждены в Яворовском районе
00:30
Эксклюзив
Путин и Лукашенко ведут переговоры о построении военной базы в 50 км от белорусско-украинской границы, - Згурец
00:17
Обновлено
Из Азовстали эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку. Их должны обменять
2022, понедельник
16 мая
23:47
Из Азовстали выехали 10 автобусов с защитниками комбината, - Reuters
23:23
Эксклюзив
Россия не сможет ответить на расширение НАТО, - эксперт-международник Куса
23:15
ВСУ не дают россиянам продвигаться вглубь территории на востоке Украины, - Маляр
23:15
Аналитика
Сергей Згурец
В последующие недели основные усилия РФ будут сконцентрированы на окружении Северодонецка и Лисичанска. Колонка Сергея Згурца
23:11
Антониу Гутерреш
Генсек ООН призывает Россию открыть украинские порты для экспорта зерна, обещая лоббирование смягчения санкций, - The Wall Street Journal
22:51
Netflix
Netflix работает над шестым сезоном сериала "Черное зеркало", - Variety
22:47
"Время не пришло". Путин не готов к переговорам с Зеленским, - замглавы ОПУ
22:31
16 мая РФ убила 9 гражданских украинцев в Донецкой области, - Кириленко
22:09
В Полтавской области декоммунизировали музей Горького и его бюст
22:08
В Киевской области нашли захоронения людей, которых убили россияне - там было три тела
21:52
Сербия
Условием вступления Сербии в ЕС будет присоединение к санкциям против России, - глава европейской дипломатии
21:46
Эрдоган подтвердил, что Турция будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV