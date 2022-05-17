Об этом Генеральный штаб Вооруженных Сил сообщил в Фейсбуке.

По его данным, за сутки 16 мая потери среди российских военных выросли на 200 человек, до 27,9 тыс. солдат, танков – на 7 единиц, до 1235, боевых бронированных машин – на 35 единиц, до 3009.

Кроме того, за сутки армия кафиров потеряла 8 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а всего с начала полномасштабного вторжения кафиры потеряли 2109 единиц такой техники, свидетельствуют оценки ВСУ.

Потери артиллерийских систем кафиров составляют сейчас 578 (+1 единица в сутки), реактивных систем залпового огня - 198 (+3 единицы), средств противовоздушной обороны - 90 (+1), вертолетов - 167 (+2), дронов - 436 (+ 9), спецтехники - - 43(+1), указал Генштаб.

Без изменений остаются потери российской стороны среди крылатых ракет - 97 и кораблей - 13, говорится в строительстве.

Как отметил Генштаб, самые большие потери противник 16 мая понес на Лиманском и Запорожском направлениях.

Напомним, враг пытается возобновить наступление на Славянском направлении и производит на месте уничтожения десантного катера в Черном море подъемно-спасательные работы.

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