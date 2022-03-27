Около 270 тыс. беженцев из Украины зарегистрировались в Германии, - МИД Германии

Об этом сообщило Федеральное министерство внутренних дел в Twitter.



По данным федеральной полиции, на 27 марта в Германии зарегистрировалось 266 975 беженцев из Украины.



"В основном это дети, женщины и пожилые люди", - говорится в сообщении.

Bis heute hat die #Bundespolizei 266.975 #Geflüchtete aus der #Ukraine в Deutschland festgestellt. Überwiegend sind es Frauen, Kinder und alte Menschen. pic.twitter.com/5pWUDHpeHs — Bundesministerium des Innern & Für Heimat (@BMI_Bund) 27 марта 2022