Около 270 тыс. беженцев из Украины зарегистрировались в Германии, - МИД Германии
Германия сообщила о 267 тыс. официально зарегистрированных беженцев из Украины, хотя фактическое их количество может быть большим
Об этом сообщило Федеральное министерство внутренних дел в Twitter.
По данным федеральной полиции, на 27 марта в Германии зарегистрировалось 266 975 беженцев из Украины.
"В основном это дети, женщины и пожилые люди", - говорится в сообщении.
- Напомним, в Германии будут штрафовать за рашистский символ Z.
- Украинские беженцы, прибывающие в Шотландию, могут получить бесплатную медицинскую помощь и социальные льготы
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