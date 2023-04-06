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Около 26 тыс. солдат из 26 стран: В Европе пройдут масштабные военные учения

6 апреля, 2023 четверг
21:21
Мир

В Европе в конце апреля стартуют многонациональные военные учения Defender 23, которые продлятся около двух месяцев

Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

Ожидается, что около 9 000 американских военнослужащих примут участие в учениях в Европе, которые начнутся 22 апреля.

"Это ежегодные почти двухмесячные учения сосредоточены на стратегическом развертывании базирующихся в США сил, использовании предварительно размещенных запасов армии и оперативной совместимости с европейскими союзниками и партнерами", - сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Учения проводятся под руководством Сухопутных войск США в Европе и Африке и запланированы с 2021 года. Они призваны продемонстрировать способность вооруженных сил США быстро разворачивать боеспособные войска и технику для заверения союзников, сдерживания угроз миру в Европе и защиты континента от агрессии.

Учения также демонстрируют стремление европейских стран увеличить масштабы, способность и оперативную совместимость своих вооруженных сил.

"В учениях примут участие около 9 000 американских военнослужащих и около 17 000 военнослужащих из 26 стран-членов и партнеров Альянса, а отдельные части учений пройдут в 10 разных европейских странах", - сказала Сингх.

Оборудование для проведения учений начало прибывать в Испанию на этой неделе. Из США на европейский театр учений доставлено около 7000 единиц техники. Кроме того, во время учений будут использованы около 13 000 единиц техники, взятых из заранее размещенных запасов.

Помимо США, в учениях примут участие военные из Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Косово, Молдовы, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Польши. Румынии, Словении, Испании, Швеции и Соединенного Королевства.

Впоследствии в Пентагоне подтвердили, что в учениях также примет участие Армения, которой нет в предварительном списке.

  • Напомним, в октябре страны Альянса проводили военные учения вблизи границ с Беларусью и Украиной: в Литве – Iron Wolf, в Польше – Puma.
  • А в январе Армения отказалась от проведения учений ОДКБ на своей территории из-за того, что организация не поддержала ее в конфликте с Азербайджаном.
НАТО
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