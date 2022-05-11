Около 26 350 военных, 1187 танков и 160 вертолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину
За время полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 26 350 военных, 1187 танков, 528 систем артиллерии, 390 беспилотников и 160 вертолетов
Об этом в фейсбуке сообщил Генштаб ВСУ.
С 24 февраля по 11 мая оккупанты потеряли:
- личного состава – около 26 350 (+350) военных;
- танков – 1187 (+17) ед;
- боевых бронированных машин – 2856 (+48) ед.;
- артиллерийских систем – 528 (+9) ед.;
- реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 185 (+0) ед.;
- средства ПВО – 87 (+0) ед.;
- самолетов – 199 (+0) ед;
- вертолетов - 160 (+2) ед;
- беспилотников (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 390 (+10) ед;
- крылатых ракет – 94 (+0) ед.;
- кораблей/катеров - 12 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1997 (+17) ед;
- специальной техники – 41 (+0) ед.;
В течение 10 мая наибольших потерь оккупанты претерпели на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях.
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