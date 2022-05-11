Об этом в фейсбуке сообщил Генштаб ВСУ.

С 24 февраля по 11 мая оккупанты потеряли:

личного состава – около 26 350 (+350) военных;

танков – 1187 (+17) ед;

боевых бронированных машин – 2856 (+48) ед.;

артиллерийских систем – 528 (+9) ед.;

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 185 (+0) ед.;

средства ПВО – 87 (+0) ед.;

самолетов – 199 (+0) ед;

вертолетов - 160 (+2) ед;

беспилотников (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 390 (+10) ед;

крылатых ракет – 94 (+0) ед.;

кораблей/катеров - 12 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 1997 (+17) ед;

специальной техники – 41 (+0) ед.;

В течение 10 мая наибольших потерь оккупанты претерпели на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях.

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