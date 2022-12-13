Около 250 раненых и 60 ликвидированных врагов: в Генштабе подтвердили потери россиян на Запорожье и Луганщине за несколько дней
Генштаб подтвердил поражение 11 декабря пункта дислокации врага в Кадиевке Луганской области и в нескольких населенных пунктах Запорожья. Общие потери врага составили более 250 раненых и 60 ликвидированных лиц
Об этом Генштаб сообщает в facebook.
Отмечается, что в результате поражения пункта дислокации личного состава россиян 11 декабря в районе населенного пункта Кадиевка Луганской области противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и до 100 ранеными.
Также было подтверждено поражение противника в Запорожской области.
В Мелитополе был уничтожен руководящий состав 58-й армии. В районах населенных пунктов Энергодар, Токмак и Гуляйполе уничтожены три артиллерийские установки, до 10 единиц военной техники разного типа и ранены около 150 военнослужащих противника.
- В воскресенье, 11 декабря, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на базе вагнеровцев во временно оккупированной Кадиевке произошел "хлопок".
- Вечером 10 декабря украинские защитники нанесли точный удар по оккупационным войскам в Мелитополе.
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