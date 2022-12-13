Об этом Генштаб сообщает в facebook.

Отмечается, что в результате поражения пункта дислокации личного состава россиян 11 декабря в районе населенного пункта Кадиевка Луганской области противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и до 100 ранеными.

Также было подтверждено поражение противника в Запорожской области.

В Мелитополе был уничтожен руководящий состав 58-й армии. В районах населенных пунктов Энергодар, Токмак и Гуляйполе уничтожены три артиллерийские установки, до 10 единиц военной техники разного типа и ранены около 150 военнослужащих противника.

В воскресенье, 11 декабря, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на базе вагнеровцев во временно оккупированной Кадиевке произошел "хлопок".

Вечером 10 декабря украинские защитники нанесли точный удар по оккупационным войскам в Мелитополе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb