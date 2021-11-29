Около 250 нардепов поддержат проект госбюджета-2022, - Арахамия

Об этом депутат заявил на брифинге после заседания фракции "Слуга Народа", передает Еспресо.TV.

"Думаю, что за бюджет будет больше голосов (чем только фракции, - ред.). У меня ощущение, что где-то 245-250 (будет голосов за проект госбюджета на 2022 год, - ред.)", - отметил Арахамия.

Он добавил, что у фракции хватит голосов для принятия бюджета и присоединятся еще нардепы.

Глава фракции не исключил, что рассмотрение документа во втором чтении может затянуться.

"Такие риски есть. Все депутаты оповещены: если такие риски сработают, тогда все январские праздники они будут праздновать в стенах Верховной Рады. Это три подряд недели рассмотрения бюджета - и оппозиция, и коалиция, и все вместе… Поэтому я считаю, что все будут за то, чтобы проголосовать его послезавтра", - сказал Арахамия.



2 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год.