Около 25 тыс. украинских беженцев находятся в Латвии

Об этом пишет Lsm.lv со ссылкой на министра внутренних дел Марию Голубеву.



По словам чиновницы, всего 9 тысяч. нуждались в жилье, которое предоставляло государство, другие останавливались у родственников и друзей или пользовались другими вариантами.



Около половины граждан Украины, состоящих на учете в государственной службе занятости, уже нашли работу.



Министр добавила, что пока Латвия в состоянии удовлетворить потребности беженцев, но если поток беженцев увеличится, людей смогут разместить в школах и других учреждениях.



Ожидалось, что во вторник правительство обсудит план стоимостью почти 100 миллионов евро на размещение 40 000 украинских беженцев с войны, но его отложили.

Напомним, Латвия вслед за Эстонией также признала действия России в Украине геноцидом.

Латвийский парламент принял закон о лишении гражданства за поддержку военных действий России в Украине.

Правительство Латвии поддержало предложение направить 100 тыс. евро в Международный уголовный суд в Гааге для облегчения расследования военных преступлений РФ против Украины.

Перед посольством РФ в Риге устраивали инсталляцию против мародерства русских оккупантов.