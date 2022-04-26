Около 25 тыс. украинских беженцев находятся в Латвии
По состоянию на 26 апреля в Латвии находятся около 25 тысяч вынужденно переселенных людей из Украины
Об этом пишет Lsm.lv со ссылкой на министра внутренних дел Марию Голубеву.
По словам чиновницы, всего 9 тысяч. нуждались в жилье, которое предоставляло государство, другие останавливались у родственников и друзей или пользовались другими вариантами.
Около половины граждан Украины, состоящих на учете в государственной службе занятости, уже нашли работу.
Министр добавила, что пока Латвия в состоянии удовлетворить потребности беженцев, но если поток беженцев увеличится, людей смогут разместить в школах и других учреждениях.
Ожидалось, что во вторник правительство обсудит план стоимостью почти 100 миллионов евро на размещение 40 000 украинских беженцев с войны, но его отложили.
- Напомним, Латвия вслед за Эстонией также признала действия России в Украине геноцидом.
- Латвийский парламент принял закон о лишении гражданства за поддержку военных действий России в Украине.
- Правительство Латвии поддержало предложение направить 100 тыс. евро в Международный уголовный суд в Гааге для облегчения расследования военных преступлений РФ против Украины.
- Перед посольством РФ в Риге устраивали инсталляцию против мародерства русских оккупантов.
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