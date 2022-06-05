Около 24 тыс. швейцарцев предложили жилье беженцам из Украины
В Швейцарии около 24 тыс. человек заявили, что готовы предоставить жилье для вынужденно перемещенных людей из Украины
Об этом пишет SwissInfo.
Издание сообщает, что около 24 тыс. швейцарцев предложили предоставить жилье украинским беженцам. Около половины из 50 тыс. украинских беженцев в Швейцарии нашли частное жилье. Остальные проживают в общественных учреждениях, таких как федеральные центры приема беженцев, объекты гражданской обороны и бывшие армейские казармы.
Согласно данным неправительственной организации Campax, которая сотрудничает со Швейцарским советом по делам беженцев, они разместили всего 4500 беженцев. Из-за этого 52 500 коек остаются пустыми.
В марте Швейцария ввела специальное временное разрешение S, которое дает беженцам право жить и работать в течение года.
Государственный секретариат по вопросам иммиграции Швейцарии (SEM) сообщает , что при выезде украинцев в Украину более чем на 15 дней в квартал, их статус защиты S может быть аннулирован. Это правило не распространяется, если вы уезжали с целью подготовить окончательный отъезд домой или остались в Украине дольше по веской причине (например, тяжелобольных родных) и можете это доказать. Аннулирование разрешения на пребывание также может произойти, если человек находится в третьей стране более 2 месяцев и SEM может предположить, что вы перенесли свою жизнь туда.
- Власти Швейцарии сообщают , что зарегистрировали по меньшей мере 54 тыс. беженцев из Украины, около 1 тыс. из них получили разрешение на работу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.11
Покупка 34.11Продажа 35.39
-
EUR
Покупка 36.02Продажа 37.76
- Актуальное
- Важное