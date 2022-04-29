Около 23 тыс. военных, 986 танков, 189 самолетов и 435 систем артиллерии: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 29 апреля россияне потеряли в Украине около 23 тыс. военных, 2418 бронемашин, 986 танков, 435 систем артиллерии, 229 беспилотников и 189 самолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
За время полномасштабной войны против Украины РФ ориентировочно потеряла:
- личного состава – около 23 тыс. военных;
- танков – 986 ед.;
- боевых бронированных машин – 2418 ед.;
- артиллерийских систем – 435 ед.;
- РСЗО – 151 ед.;
- средств ПВО – 73 ед.;
- самолетов – 189 ед.;
- вертолетов - 155 ед.;
- автомобильной техники – 1695 ед.;
- кораблей/катеров - 8 ед;
- цистерн из ГСМ – 76 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 ед.;
- специальной техники – 31 ед.;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.
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