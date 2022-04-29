Около 23 тыс. военных, 986 танков, 189 самолетов и 435 систем артиллерии: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .



За время полномасштабной войны против Украины РФ ориентировочно потеряла:

личного состава – около 23 тыс. военных;

танков – 986 ед.;

боевых бронированных машин – 2418 ед.;

артиллерийских систем – 435 ед.;

РСЗО – 151 ед.;

средств ПВО – 73 ед.;

самолетов – 189 ед.;

вертолетов - 155 ед.;

автомобильной техники – 1695 ед.;

кораблей/катеров - 8 ед;

цистерн из ГСМ – 76 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 ед.;

специальной техники – 31 ед.;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.

В течение 28 апреля наибольшие потери у россиян было на Изюмском направлении. Данные уточняются.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb