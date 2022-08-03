Об этом в эфире Еспресо заявил советник мэра Херсона Роман Головня.

"Сейчас запрос на эвакуацию значительно возрос. С активными действиями ВСУ – это усилилось. Сегодня есть определенные официальные списки на эвакуацию – они достигают около 23 тыс. человек, желающих выехать на подконтрольную территорию", - сказал он.

Советник добавил, что сейчас есть огромные очереди на единственном пути выезда – это Васильевка Запорожской области.

"Там собирается ежедневно около 1,5 тысяч автомобилей. В Запорожье ежедневно приезжает 800-1000 херсонцев. Это движение есть, люди хотят уехать. Есть малая доступность, мы как можем делаем бесплатную эвакуацию, курсируют автобусы, но этот огромный запрос удовлетворить очень трудно. Многие люди в непростом ожидании, в очередях стоят на выезд и хотят максимально быстро это сделать", - подытожил Головня.