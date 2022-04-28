Около 22,8 тыс. военных, 970 танков, 215 БПЛА и 187 самолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



За время полномасштабной войны против Украины РФ ориентировочно потеряла:

личного состава – около 22 800 военных;

танков – 970 ед.;

боевых бронированных машин – 2389 ед.;

артиллерийских систем – 431 ед.;

РСЗО – 151 ед.;

средств ПВО – 72 ед.;

самолетов – 187 ед.;

вертолетов - 155 ед.;

автомобильной техники – 1688 ед.;

кораблей/катеров - 8 ед;

цистерн с ГСМ – 76 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 215 ед.;

специальной техники – 31 ед.;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.

В течение суток 27 апреля наибольшие потери россияне понесли на Запорожском и Изюмском направлениях.

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