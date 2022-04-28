Около 22,8 тыс. военных, 970 танков, 215 БПЛА и 187 самолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 28 апреля оккупанты потеряли в Украине около 22,8 тыс. военных, 2389 бронемашин, 970 танков, 431 систему артиллерии и 187 самолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
За время полномасштабной войны против Украины РФ ориентировочно потеряла:
- личного состава – около 22 800 военных;
- танков – 970 ед.;
- боевых бронированных машин – 2389 ед.;
- артиллерийских систем – 431 ед.;
- РСЗО – 151 ед.;
- средств ПВО – 72 ед.;
- самолетов – 187 ед.;
- вертолетов - 155 ед.;
- автомобильной техники – 1688 ед.;
- кораблей/катеров - 8 ед;
- цистерн с ГСМ – 76 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 215 ед.;
- специальной техники – 31 ед.;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.
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