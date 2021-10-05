Около 216 тыс. детей стали жертвами сексуального насилия со стороны католических священников во Франции, - расследование
Во Франции жертвами сексуального насилия со стороны священников католической церкви с 1950 года стали около 216 тысяч детей
Об этом говорится в отчете следственной комиссии, передает Радио Свобода.
В документе говорится, что большинство жертв - мальчики, многие из них - от 10 до 13 лет.
По информации следственной комиссии, к преступлениям могли быть причастны от 2 900 до 3 200 священников.
Независимое расследование было инициировано католической церковью Франции в 2018 году.
Комиссия изучала судебные, полицейские и церковные архивы, общалась с пострадавшими и свидетелями.
Большинство дел не могут быть рассмотрены из-за сроков давности.
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