Около 21 тыс. военных, 829 танков, 172 самолета и 151 вертолет: Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину
С 24 февраля по 21 марта оккупанты потеряли около 21 тыс. военных, 2118 бронемашин, 829 танков, 393 системы артиллерии, 172 самолета и 151 вертолет
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
За время полномасштабной войны против Украины РФ ориентировочно потеряла:
- личного состава – 21 тыс. человек;
- танков – 829 ед.,
- боевых бронированных машин – 2118 ед.;
- артиллерийских систем – 393 ед.;
- РСЗО – 136 ед.;
- средств ПВО – 67 ед.;
- самолетов – 172 ед.;
- вертолетов - 151 ед.;
- автомобильной техники – 1508 ед.;
- кораблей/катеров - 8 ед;
- цистерн из ГСМ – 76 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 166 ед.;
- специальной техники – 27 ед.;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.
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