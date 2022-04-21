Около 21 тыс. военных, 829 танков, 172 самолета и 151 вертолет: Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .



За время полномасштабной войны против Украины РФ ориентировочно потеряла:

личного состава – 21 тыс. человек;

танков – 829 ед.,

боевых бронированных машин – 2118 ед.;

артиллерийских систем – 393 ед.;

РСЗО – 136 ед.;

средств ПВО – 67 ед.;

самолетов – 172 ед.;

вертолетов - 151 ед.;

автомобильной техники – 1508 ед.;

кораблей/катеров - 8 ед;

цистерн из ГСМ – 76 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 166 ед.;

специальной техники – 27 ед.;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.

Данные о потерях оккупантов уточняют.

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