Около 20,8 тыс. военных, 802 танка, 169 самолетов и 150 вертолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала полномасштабной войны РФ против Украины

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .



За время полномасштабного вторжения в Украину ориентировочные потери россиян составляют:

личного состава – около 20800 человек;

танков – 802 ед.;

боевых бронированных машин – 2063 ед.;

артиллерийских систем – 386 ед.;

РСЗО – 132 ед.;

средств ПВО – 67 ед.;

самолетов – 169 ед.;

вертолетов - 150 ед.;

автомобильной техники – 1495 ед.;

кораблей/катеров - 8 ед;

цистерн из ГСМ – 76 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 158 ед.;

специальной техники – 27 ед.;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.

Данные по потере кафиров уточняют.



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