Около 20,8 тыс. военных, 802 танка, 169 самолетов и 150 вертолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала полномасштабной войны РФ против Украины
С 24 февраля по 19 апреля оккупанты потеряли в Украине около 20,8 военных, 2063 бронемашины, 802 танка, 386 систем артиллерии, 169 самолетов и 150 вертолетов
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
За время полномасштабного вторжения в Украину ориентировочные потери россиян составляют:
- личного состава – около 20800 человек;
- танков – 802 ед.;
- боевых бронированных машин – 2063 ед.;
- артиллерийских систем – 386 ед.;
- РСЗО – 132 ед.;
- средств ПВО – 67 ед.;
- самолетов – 169 ед.;
- вертолетов - 150 ед.;
- автомобильной техники – 1495 ед.;
- кораблей/катеров - 8 ед;
- цистерн из ГСМ – 76 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 158 ед.;
- специальной техники – 27 ед.;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.
Данные по потере кафиров уточняют.
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