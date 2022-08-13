Около 20:00 россияне обстреляли Николаев. Есть раненый
Вечером в субботу, 13 августа 2022 года, российские оккупанты ударили по украинскому областному центру Николаев из ракетного оружия
Об этом у себя в ТГ-канале проинформировал николаевский городской голова Александр Сенкевич.
"Около 8 вечера Николаев обстреляли. В одном из районов ракета разорвалась возле жилого дома", – сообщил мэр Николаева в 21:09.
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Последствия выясняются.
"Пока известно об одном раненом", - добавил Сенкевич.
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