Об этом у себя в ТГ-канале проинформировал николаевский городской голова Александр Сенкевич.

"Около 8 вечера Николаев обстреляли. В одном из районов ракета разорвалась возле жилого дома", – сообщил мэр Николаева в 21:09.

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Последствия выясняются.

"Пока известно об одном раненом", - добавил Сенкевич.

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