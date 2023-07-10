Около 200 видов птиц строят гнезда из человеческого мусора, угрожающего их потомству, - ученые
Ученые обнаружили, что около 200 видов птиц строят гнезда из человеческого мусора, включая окурки, пластиковые пакеты и рыболовные сетки. Они обеспокоены безопасностью птенцов
Об этом сообщает The Guardian.
Исследования европейских ученых показали, что 176 видов птиц строят гнезда из человеческого помета, включая предметы, наносящие вред им и их потомству. Отмечается, что птицы использовали искусственные материалы во время постройки своих гнезд на всех континентах, кроме Антарктиды.
"Это вызывает беспокойство, поскольку становится все более очевидным, что такие материалы могут нанести вред птенцам и даже взрослым птицам", - отметила Зузанна Ягелло, орнитологиня из Варшавского университета и ведущий автор исследования.
Также ученые обнаружили, что разнообразные материалы использовались птицами разных видов: дрозды строили гнезда, используя пластик, белые аисты добавляли картон и фольгу.
Несмотря на то, что подобное явление наблюдалось еще в 1830-х годах, ученые сообщили, что в последние годы случаи использования искусственных материалов в здании гнезд птицами "несомненно" выросли. Ученые объяснили, что мусор людей опутывает птиц, подвергает потомство воздействию токсинов, а также яркие цвета искусственных материалов привлекают хищников, похищающих яйца.
Однако, как говорят ученые, некоторые виды мусора от людей могут быть полезны птицам. Окурки, например, содержащие никотин и другие соединения, способные отпугивать кровососущих паразитов, полиэтиленовые пленки обеспечивают теплоизоляцию, способную согреть цыплят, а более прочные материалы могут сделать гнезда более крепкими.
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