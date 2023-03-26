Около 200 тыс. человек вышли на акции протеста в Тель-Авиве против судебной реформы в Израиле
В субботу на акции протеста в Тель-Авиве вышли около 200 тыс. человек: жители Израиля требуют отмены судебной реформы премьера Нетаньяху
Об этом пишет Al Jazeera.
В субботу 25 марта состоялся очередной протест против начатой правительством Беньямина Нетаньяху судебной реформы. Около 200 тыс. митингующих собрались на улицах Тель-Авива.
"Мы собрались здесь сегодня, чтобы присоединиться к сотням тысяч, если не миллионов израильтян, поддерживающих ценности, на которых была основана эта страна", - сказал работник сферы высоких технологий Даниэль Нисман в интервью агентству "Франс Пресс".
"Это все, на что мы можем надеяться, что он (Нетаньягу, – ред.) вернет нас от края пропасти", – сказал 36-летний мужчина.
Правительство настаивает на изменениях, которые ограничили бы полномочия Верховного суда выносить решения против законодательной и исполнительной ветвей власти и предоставили коалиционным законодателям больше полномочий в назначении судей.
Комиссия по отбору судей требует от входящих в нее политиков и судей согласовать назначение.Нынешнее предложение изменит это, придав коалиционным правительствам решающий голос.
- Напомним, акции протеста в Израиле продолжаются уже около трех месяцев, а начало судебной реформы вызвало в Израиле рекордные по количеству участников митинги.
- Вчера глава израильского министерства обороны Йоав Галант публично высказался против начавшейся правительством Беньямина Нетаньяху судебной реформы .
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