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Около 200 тыс. человек вышли на акции протеста в Тель-Авиве против судебной реформы в Израиле

26 мартa, 2023 воскресенье
06:40
Мир

В субботу на акции протеста в Тель-Авиве вышли около 200 тыс. человек: жители Израиля требуют отмены судебной реформы премьера Нетаньяху

Об этом пишет Al Jazeera.

В субботу 25 марта состоялся очередной протест против начатой правительством Беньямина Нетаньяху судебной реформы. Около 200 тыс. митингующих собрались на улицах Тель-Авива.

"Мы собрались здесь сегодня, чтобы присоединиться к сотням тысяч, если не миллионов израильтян, поддерживающих ценности, на которых была основана эта страна", - сказал работник сферы высоких технологий Даниэль Нисман в интервью агентству "Франс Пресс".

"Это все, на что мы можем надеяться, что он (Нетаньягу, – ред.) вернет нас от края пропасти", – сказал 36-летний мужчина.

Правительство настаивает на изменениях, которые ограничили бы полномочия Верховного суда выносить решения против законодательной и исполнительной ветвей власти и предоставили коалиционным законодателям больше полномочий в назначении судей.

Комиссия по отбору судей требует от входящих в нее политиков и судей согласовать назначение.Нынешнее предложение изменит это, придав коалиционным правительствам решающий голос.

Израиль
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