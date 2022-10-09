Около 200 гражданских и два десятка военных ВСУ: на месте массовых захоронений в Лимане эксгумировали первые тела
Гражданских жителей Лимана, среди которых есть дети, хоронили в отдельных могилах, военных – в траншее длиной 40 метров
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Информацию о массовых захоронениях в Лимане правоохранители получили от местных жителей. Гражданские похоронены в отдельных могилах. Среди погибших есть семья с двумя маленькими детьми. Военных хоронили в траншее длиной 40 метров.
По словам свидетеля, он похоронил здесь по приказу российских захватчиков около 20 украинских защитников.
На некоторых могилах есть таблички с данными умерших, другие – безымянные. Однако в каждом случае полиция отбирает биологические образцы и назначает экспертизу для идентификации погибших и установления причин смерти. Работу осложняет то, что большинство тел в состоянии изменений, есть пакет, в котором только кости.
На месте раскопок работают следственно-оперативные группы, криминалисты и судмедэксперты совместно с прокуратурой. Уже подняли 20 тел гражданских и военнослужащих ВСУ.
Эксгумация продолжается в рамках уголовного производства, открытого по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
С 29 сентября полиция обнаружила в освобожденных населенных пунктах Донетчины 87 тел, из них уже идентифицировано 38 гражданских жителей. По предварительным оценкам, большинство людей погибли в результате осколочных ранений или по естественным причинам. Есть погибшие с огнестрельными повреждениями.
- 23 сентября завершилась эксгумация тел из массового захоронения в Изюме. Всего эксгумировали 436 тел, большинство из которых имеют признаки насильственной смерти, а 30 – следы пыток.
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