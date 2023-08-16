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Около 20 тысяч мобилизованных жителей оккупированной Горловки погибли на войне в Украине, - ЦНС

16 августа, 2023 среда
12:59
Война с Россией

В оккупированной Горловке Донецкой области растет социальное напряжение, ведь с начала полномасштабного вторжения погибли более 20 тысяч мобилизованных жителей города

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Да, оккупанты готовятся к новой волне мобилизации на ТОТ, чтобы восполнить потери, и уже сейчас формируют списки мужчин. В частности, план по мобилизации был представлен гауляйтерам из Горловки", - говорится в сообщении.

Однако в ответ местные жалуются, что в городе растет социальное напряжение, ведь с начала полномасштабного вторжения погибли более 20 тысяч жителей города, которых принудительно мобилизовали в армию РФ в 2022 году.

"Заметим, что мобилизация жителей захваченных территорий является международным преступлением. Из жителей ТОТ формируют передовые отряды, которые россияне без должной подготовки бросают на украинские отряды, ведь россиянам выгодна смерть украинцев независимо от стороны, за которую они воюют", - добавили в сообщении.

  • Утром сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину враг потерял 255 570 военных.
Украина
Россия
російська армія
мобилизация
Донетчина
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потери окуппантов
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