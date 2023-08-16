Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Да, оккупанты готовятся к новой волне мобилизации на ТОТ, чтобы восполнить потери, и уже сейчас формируют списки мужчин. В частности, план по мобилизации был представлен гауляйтерам из Горловки", - говорится в сообщении.

Однако в ответ местные жалуются, что в городе растет социальное напряжение, ведь с начала полномасштабного вторжения погибли более 20 тысяч жителей города, которых принудительно мобилизовали в армию РФ в 2022 году.

"Заметим, что мобилизация жителей захваченных территорий является международным преступлением. Из жителей ТОТ формируют передовые отряды, которые россияне без должной подготовки бросают на украинские отряды, ведь россиянам выгодна смерть украинцев независимо от стороны, за которую они воюют", - добавили в сообщении.