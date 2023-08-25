"Около 20% российских пленных сдаются добровольно": Буданов сравнил "обменный фонд" Украины и РФ
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что около 20% российских пленных сдаются добровольно, но "обменный фонд" Украины гораздо меньше, чем в РФ
Об этом он сказал в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии.
"У нас его гораздо меньше, чем в Российской Федерации. Это правда. Потому что в первые дни вторжения Российская Федерация нахватала здесь страшное количество заложников, в том числе гражданских, пенсионеров силовых структур, просто людей, которые они считали, что есть кто-то страшный" для них, ну и так далее. Поэтому наши цифры, к сожалению, ниже. Надо это понимать. И, к сожалению, я думаю, догнать эти цифры мы не сможем", - заявил Кирилл Буданов.
В то же время глава ГУР отказался раскрыть точное количество так называемого обменного фонда, заявив, что это государственная тайна.
По поводу российских пленных Буданов сказал, что около 20% из них сдаются в плен добровольно.
"Это около 20% точно. Просто там: мне страшно, я ничего не хочу", – заявил он.
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