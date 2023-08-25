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"Около 20% российских пленных сдаются добровольно": Буданов сравнил "обменный фонд" Украины и РФ

25 августа, 2023 пятница
14:41
Война с Россией

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что около 20% российских пленных сдаются добровольно, но "обменный фонд" Украины гораздо меньше, чем в РФ

Об этом он сказал в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии.

"У нас его гораздо меньше, чем в Российской Федерации. Это правда. Потому что в первые дни вторжения Российская Федерация нахватала здесь страшное количество заложников, в том числе гражданских, пенсионеров силовых структур, просто людей, которые они считали, что есть кто-то страшный" для них, ну и так далее. Поэтому наши цифры, к сожалению, ниже. Надо это понимать. И, к сожалению, я думаю, догнать эти цифры мы не сможем", - заявил Кирилл Буданов.

В то же время глава ГУР отказался раскрыть точное количество так называемого обменного фонда, заявив, что это государственная тайна.

По поводу российских пленных Буданов сказал, что около 20% из них сдаются в плен добровольно.

"Это около 20% точно. Просто там: мне страшно, я ничего не хочу", – заявил он.

  • 7 августа из российского плена домой Украина вернула еще 22 бойца Вооруженных Сил Украины

  • За время полномасштабной войны Украине удалось вернуть из российского плена 2576 граждан, среди них 144 гражданских человека.

Новости
пленние
ГУР
обмен пленными
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