"Около 20% российских пленных сдаются добровольно": Буданов сравнил "обменный фонд" Украины и РФ

Об этом он сказал в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии.

"У нас его гораздо меньше, чем в Российской Федерации. Это правда. Потому что в первые дни вторжения Российская Федерация нахватала здесь страшное количество заложников, в том числе гражданских, пенсионеров силовых структур, просто людей, которые они считали, что есть кто-то страшный" для них, ну и так далее. Поэтому наши цифры, к сожалению, ниже. Надо это понимать. И, к сожалению, я думаю, догнать эти цифры мы не сможем", - заявил Кирилл Буданов.

В то же время глава ГУР отказался раскрыть точное количество так называемого обменного фонда, заявив, что это государственная тайна.

По поводу российских пленных Буданов сказал, что около 20% из них сдаются в плен добровольно.

"Это около 20% точно. Просто там: мне страшно, я ничего не хочу", – заявил он.