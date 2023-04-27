Об этом сообщило оперативное командование "Север" в фейсбуке .

С 01:05 до 01:10 враг четырежды бил из ствольной артиллерии в район Середины-Буды.

С 00:00 до 00:15 зафиксировали шесть приходов из миномета 120 мм вблизи Улицы.

С 02:00 до 02:15 было семь прилетов из миномета калибра 120 мм в районе Барановки.

С 02:30 до 02:35 россияне дважды ударили из миномета 120 мм вблизи Марчихиной Буды.

О потерях среди местных жителей и повреждении гражданской инфраструктуры в результате вражеских обстрелов информация не поступала.

Около 04:05 зафиксировали прилет управляемой бомбы, сброшенной с самолета, по Чернацкому. Обстрелом повреждено учебное заведение и близлежащие дома.