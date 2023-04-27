Около 20 приходов за ночь: россияне обстреляли приграничье Сумщины
Россияне в ночь на 27 апреля пять раз обстреляли приграничье Сумщины и повредили дома и учебное заведение
Об этом сообщило оперативное командование "Север" в фейсбуке .
С 01:05 до 01:10 враг четырежды бил из ствольной артиллерии в район Середины-Буды.
С 00:00 до 00:15 зафиксировали шесть приходов из миномета 120 мм вблизи Улицы.
С 02:00 до 02:15 было семь прилетов из миномета калибра 120 мм в районе Барановки.
С 02:30 до 02:35 россияне дважды ударили из миномета 120 мм вблизи Марчихиной Буды.
О потерях среди местных жителей и повреждении гражданской инфраструктуры в результате вражеских обстрелов информация не поступала.
Около 04:05 зафиксировали прилет управляемой бомбы, сброшенной с самолета, по Чернацкому. Обстрелом повреждено учебное заведение и близлежащие дома.
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