Об этом сообщает France 24.

После землетрясения в Сирии пострадала тюрьма в городе Раджу: треснули стены и двери. Об этом сообщил один из ее работников. Он отметил, что заключенные начали бунт и взяли под свой контроль часть тюрьмы. Впоследствии около 20 заключенных сбежали.

"Считается, что они боевики "Исламского государства", - сказал работник тюрьмы.

Он также добавил, что тюрьма военной полиции в городе Раджу расположена вблизи турецкой границы. В ней содержится около 2 тыс. заключенных. По меньшей мере, 1300 из них подозревают в причастности к террористической организации "Исламское государство". Также в этой тюрьме содержатся бойцы сил, возглавляемых курдами.

В свою очередь Сирийская обсерватория по соблюдению прав человека, размещенная в Британии, заявила, что не может проверить, сбежали ли пленные. Однако она подтвердила, что в тюрьме был мятеж.

Издание сообщает, что инцидент в Раджу произошел после атаки "Исламского государства" в декабре 2022 года на охранный комплекс в бывшей де-факто столице Сирии Рака. Это нападение имело целью освободить джихадистов из тюрьмы. Тогда в результате сорванного штурма были убиты шесть членов возглавляемых курдами сил безопасности, контролировавших территорию.