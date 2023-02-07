Около 20 человек бежали из тюрьмы после землетрясения в Сирии, среди них - вероятные боевики ИГ, - СМИ
Около 20 человек, которых считают боевиками террористической организации "Исламское государство", сбежали из тюрьмы после землетрясения в Сирии 6 февраля
Об этом сообщает France 24.
После землетрясения в Сирии пострадала тюрьма в городе Раджу: треснули стены и двери. Об этом сообщил один из ее работников. Он отметил, что заключенные начали бунт и взяли под свой контроль часть тюрьмы. Впоследствии около 20 заключенных сбежали.
"Считается, что они боевики "Исламского государства", - сказал работник тюрьмы.
Он также добавил, что тюрьма военной полиции в городе Раджу расположена вблизи турецкой границы. В ней содержится около 2 тыс. заключенных. По меньшей мере, 1300 из них подозревают в причастности к террористической организации "Исламское государство". Также в этой тюрьме содержатся бойцы сил, возглавляемых курдами.
В свою очередь Сирийская обсерватория по соблюдению прав человека, размещенная в Британии, заявила, что не может проверить, сбежали ли пленные. Однако она подтвердила, что в тюрьме был мятеж.
Издание сообщает, что инцидент в Раджу произошел после атаки "Исламского государства" в декабре 2022 года на охранный комплекс в бывшей де-факто столице Сирии Рака. Это нападение имело целью освободить джихадистов из тюрьмы. Тогда в результате сорванного штурма были убиты шесть членов возглавляемых курдами сил безопасности, контролировавших территорию.
- 6 февраля мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни не менее 4,2 тыс. человек.
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