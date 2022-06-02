Около 2 тыс. детей вернулись в Бучу после деоккупации города от россиян
По состоянию на 1 июня в Бучу на Киевщине после деокпации вернулось до 2 тыс. детей, в городе работает программа помощи жителям
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в телеграмме .
"Сегодня был в Буче. Город просто не узнать. По официальным данным сюда вернулось до 2 тыс. детей. Мы должны приложить незаурядные усилия, чтобы этот город ассоциировался не с тем ужасом, который устроили здесь российские солдаты, а с развитием, смехом и будущим ", - подчеркнул он.
В городе заработала социальная программа ЮНИСЕФ "Совместно". Она помогает детям и семьям и функционирует там, где прекращены социальные сервисы или недостаточно сервисов, медицинских услуг, психологической помощи для семей с пострадавшими от войны детьми.
"Здесь оказывают психологическую помощь, есть учебные активности для развития детей, предоставляют индивидуальные образовательные наборы. Вот так выглядит только открытый центр в Буче. Они будут работать и в других общинах страны, в первую очередь в тех, которые пострадали больше всего", - заметил Кирилл Тимошенко .
- 1 июня президент Владимир Зеленский заявил, что с 24 февраля Россия увезла из Украины более 200 тыс. детей.
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