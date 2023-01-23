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Около 2 000 воинов из "Азовстали" до сих пор в плену - жена командира полка "Азов" Екатерина Прокопенко

23 января, 2023 понедельник
22:00
война с Россией

В плену до сих пор находится около 2 000 воинов "Азовстали", из них около 700 "азовцев"

Об этом сообщила жена командира полка "Азов", Героя Украины Дениса Прокопенко Екатерина во время почетной лекции Киевского форума безопасности по случаю Дня Соборности Украины.

Среди них много раненых еще со времен "Азовстали", или от пыток. Также немало женщин. Прошу каждого приложить максимум усилий и приобщиться к освобождению героев из плена, приобщиться к поддержке семей погибших, к поддержке вышедших из плена, тех, кому нужна реабилитация", — обратилась жена Героя ко всем украинцам.

Екатерина Прокопенко напомнила, что в плен наши защитники в неравных условиях героически держали оборону Мариуполя 86 дней.

"Можно долго говорить о преступлениях россии в Мариуполе. Просто представьте, что все преступления мира локализировались там: мародерство, насилие, использование гражданских в качестве щита, ведение огня по гражданским и критическим объектам, убийство военнопленных на месте", — отметила она.

Жена командира напомнила, что до сих пор не наказаны виновные за террористический акт в Оленовке, где погибли около 50 бойцов и получили ранения около 100 военнопленных: "Будет ли наказание виновных? Миссия ООН по расследованию трагедии расформирована, а Красный Крест до сих пор не может появиться в лагерях военнопленных украинцев".

Екатерина Прокопенко отметила, что супруги Героев создали Ассоциацию семей защитников "Азовстали", чтобы бороться за права своих мужей. "И я поняла, что нельзя преуменьшать значение женского освободительного движения. При жизни любимых, за наказание виновных ожидающие женщины могут достичь хоть Марса, чтобы вернуть родных, наказать виновных и достичь справедливости".

Она призвала весь цивилизованный мир не стоять в стороне, когда Россия грубо нарушает Женевскую конвенцию, и даже в прямом эфире снижает военнопленных.

"Мариуполь и Азовсталь показали всему миру, на что способны те, кто верит в Родину, ее свободу, кто никогда не предаст, кто будет бороться до последнего за каждый клочок украинской земли. Живые должны бороться за павших, здоровые за раненых, а свободные за пленных!", — убеждена Екатерина Прокопенко.

Мариуполь
пленние
Донетчина
Азовсталь
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