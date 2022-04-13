Около 19800 военных, 739 танков, 158 самолетов и 143 вертолета: Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .



Ориентировочные потери россиян за время полномасштабной войны против Украины составляют:

личного состава – около 19800 человек;

танков – 739 ед.;

боевых бронированных машин – 1964 ед.;

артиллерийских систем – 358 ед.;

РСЗО – 115 ед.;

средства ПВО – 64 ед.;

самолетов – 158 ед.;

вертолетов - 143 ед.;

автомобильной техники – 1429 ед.;

кораблей/катеров - 7 ед;

цистерн из ГСМ – 76 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 132 ед.;

специальной техники / special equipment – 25 ед.;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.

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