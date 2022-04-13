Около 19800 военных, 739 танков, 158 самолетов и 143 вертолета: Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 13 апреля оккупанты потеряли в Украине около 19800 военных, 1964 бронемашин, 739 танков, 358 систем артиллерии, 158 самолетов и 143 вертолета
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
Ориентировочные потери россиян за время полномасштабной войны против Украины составляют:
- личного состава – около 19800 человек;
- танков – 739 ед.;
- боевых бронированных машин – 1964 ед.;
- артиллерийских систем – 358 ед.;
- РСЗО – 115 ед.;
- средства ПВО – 64 ед.;
- самолетов – 158 ед.;
- вертолетов - 143 ед.;
- автомобильной техники – 1429 ед.;
- кораблей/катеров - 7 ед;
- цистерн из ГСМ – 76 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 132 ед.;
- специальной техники / special equipment – 25 ед.;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.
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