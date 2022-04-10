Около 19 300 военных, 722 танка, 342 системы артиллерии, 152 самолета и 137 вертолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 10 марта оккупанты потеряли около 19 300 военных, 1911 бронемашин, 722 танка, 342 системы артиллерии, 152 самолета, 137 вертолетов и 108 РСЗО
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
С начала полномасштабной войны против Украины ориентировочные потери РФ составляют:
- личного состава – около19 300 человек;
- танков – 722 ед.;
- боевых бронированных машин – 1911 ед.;
- артиллерийских систем / artillery systems – 342 ед.;
- РСЗО – 108 ед.;
- средства ПВО – 55 ед.;
- самолетов – 152 ед.;
- вертолетов - 137 ед;
- автомобильной техники – 1384 ед.;
- кораблей/катеров - 7 ед;
- цистерн с ГСМ – 76 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112 ед.;
- специальной техники – 25 ед.;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.6
- Актуальное
- Важное