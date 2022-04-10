Около 19 300 военных, 722 танка, 342 системы артиллерии, 152 самолета и 137 вертолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабной войны против Украины

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .



С начала полномасштабной войны против Украины ориентировочные потери РФ составляют:

личного состава – около19 300 человек;

танков – 722 ед.;

боевых бронированных машин – 1911 ед.;

артиллерийских систем / artillery systems – 342 ед.;

РСЗО – 108 ед.;

средства ПВО – 55 ед.;

самолетов – 152 ед.;

вертолетов - 137 ед;

автомобильной техники – 1384 ед.;

кораблей/катеров - 7 ед;

цистерн с ГСМ – 76 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112 ед.;

специальной техники – 25 ед.;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.

Данные уточняются. Подсчет потерь затруднен высокой интенсивностью боевых действий.

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