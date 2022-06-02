Об этом сообщает Киевская ОВА.

Сообщается, что в Киевской области за сутки 1 июня спасатели провели обследование и обезвреживание взрывоопасных предметов в следующих населенных пунктах:



Бучанский район: г. Буча, пгт Гостомель с. Загальцы, с. Калиновка, с. Галинка, с. Здвижовка, с. Лубянка, с. Горбовичи, с. Капитановка, с. Мирча, с. Гавронщина, с. Андреевка, с. Рожев, с. Небелица,

Броварской район: с. Залесье, с. Светильня, с. Мокрец, с. Рудницкое, с. Победа

Вышгородский район: с. Новые Петровцы, пгт Дымер, с. Козаровичи, с. Олива, с. Дубовая, с. Вересня, с. Зеленая Поляна, с. Жмиевка, с. Термаховка,

Фастовский район: с. Ясногородка.

По данным ОВА, в течение суток пиротехники обследовали 188,18 га территории, из которых 0,25 га – акватории водных объектов.



Кроме того, саперы проверили 15,3 км автомобильных дорог и обезвредили 341 единицу ВОП.



Всего с начала работ обследовано 14 958,67 га территории, из них 1,62 га акватории водных объектов, 1030 объектов, 418,8 км автомобильных дорог и 7 км железнодорожных путей. Пиротехники проверили 1 026,89 км линий электропередач, 11,443 км газопровода, а также обнаружили и обезвредили 38 тыс. единиц взрывоопасных предметов.



К работам были привлечены 110 человек и 39 ед. техники от ГУ ГСЧС Закарпатской, Киевской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Луганской, Черновицкой, Ровенской, Донецкой областей.

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