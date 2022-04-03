Около 18000 военных, 644 танка, 325 систем артиллерии и 143 самолета: Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .



За время полномасштабной войны против Украины ориентировочные потери россиян составляют:

личного состава – около 18000 человек;

танков – 644 ед.;

боевых бронированных машин – 1830 ед.;

артиллерийских систем / artillery systems – 325 ед.;

РСЗО – 105 ед.;

средств ПВО – 54 ед.;

самолетов – 143 ед.;

вертолетов - 134 ед.;

автомобильной техники – 1249 ед.;

кораблей/катеров - 7 ед;

цистерн из ГСМ – 76 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 89 ед.;

специальной техники – 24 ед.;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.

Данные уточняются. Подсчет потерь затруднен высокой интенсивностью боевых действий.

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