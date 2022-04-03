Около 18000 военных, 644 танка, 325 систем артиллерии и 143 самолета: Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 3 апреля РФ потеряла в Украине около 18000 военных, 1830 бронемашин, 1249 единиц автотехники, 134 вертолета и 105 РСЗО
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
За время полномасштабной войны против Украины ориентировочные потери россиян составляют:
- личного состава – около 18000 человек;
- танков – 644 ед.;
- боевых бронированных машин – 1830 ед.;
- артиллерийских систем / artillery systems – 325 ед.;
- РСЗО – 105 ед.;
- средств ПВО – 54 ед.;
- самолетов – 143 ед.;
- вертолетов - 134 ед.;
- автомобильной техники – 1249 ед.;
- кораблей/катеров - 7 ед;
- цистерн из ГСМ – 76 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 89 ед.;
- специальной техники – 24 ед.;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.
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