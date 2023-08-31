Около 180 тыс. украинцев ошибочно получают помощь как ВПО. Выплаты им прекратят в сентябре, - Верещук

Об этом Верещук сообщила в эфире телемарафона.

По словам министра, выплаты как ВПО (внутренне перемещенные лица) получают 109 тысяч украинцев, которые постоянно находятся за границей. Еще почти 10 тысяч человек числятся в реестрах загса как умершие, но на них и дальше получают выплаты.

Кроме того, во время верификации обнаружили ошибки в реестрах: около 60 тысяч семей по ошибке получают двойную помощь для детей, то есть двое членов семьи, например отец и мать, подали на выплаты для одних и тех же детей.

Верещук подчеркнула, что сейчас эти ошибки исправляются и с 1 сентября тем, кто ошибочно получает помощь от государства, выплаты прекратят.

"Конечно завтра и дальше могут быть разные ситуации: система может ошибочно кому-то отключить выплаты. Я очень прошу обращаться: 1548 - горячая линия. Мы ждем и каждому будем помогать, если были обнаружены ошибки, вернуть выплаты", - добавила она.