Около 1,8 тыс. км/ч. American Airlines заказала 20 сверхзвуковых самолетов
Крупнейшая американская авиакомпания заключила соглашение о покупке 20 сверхзвуковых пассажирских самолетов, которые начнут производить только в 2024 году
Об этом компания American Airlines сообщает на своей странице.
Речь идет о перспективном проекте под названием Overture. Boom Supersonic рассчитывает начать производство самолетов в 2024 году, а первый полет выполнить в 2026-м. American Airlines рассчитывает, что лайнер начнет выполнять пассажирские рейсы до 2029 года.
Ранее о покупке таких же 15 сверхзвуковых авиалайнеров объявила авиакомпания United Airlines.
Самолет Overture может стать первым сверхзвуковым авиалайнером после британо-французского Конкорда и советского Ту-144.
Boom Supersonic утверждает, что ее самолет будет вдвое быстрее любого пассажирского лайнера, выполняющего сейчас регулярные рейсы. Согласно проекту, его крейсерская скорость — 1,7 Маха (примерно 1800 километров в час), высота полета — более 18 километров, дальность полета — чуть меньше восьми тысяч километров.
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