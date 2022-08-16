Об этом компания American Airlines сообщает на своей странице.

Речь идет о перспективном проекте под названием Overture. Boom Supersonic рассчитывает начать производство самолетов в 2024 году, а первый полет выполнить в 2026-м. American Airlines рассчитывает, что лайнер начнет выполнять пассажирские рейсы до 2029 года.

Ранее о покупке таких же 15 сверхзвуковых авиалайнеров объявила авиакомпания United Airlines.

Самолет Overture может стать первым сверхзвуковым авиалайнером после британо-французского Конкорда и советского Ту-144.

Boom Supersonic утверждает, что ее самолет будет вдвое быстрее любого пассажирского лайнера, выполняющего сейчас регулярные рейсы. Согласно проекту, его крейсерская скорость — 1,7 Маха (примерно 1800 километров в час), высота полета — более 18 километров, дальность полета — чуть меньше восьми тысяч километров.

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