Около 17 тыс. украинских беженцев прибыли в Грецию, - Министерство гражданской защиты страны

Об этом сообщает Greek City Times со ссылкой на Министерство по гражданской защите страны.



За прошедшие сутки, 3 апреля, в Грецию въехали 299 украинских беженцев, из них 81 несовершеннолетний.



По данным ООН из Украины выехали более четырех миллионов украинцев, это составляет почти 10% населения страны. Скорость и масштабы потока беженцев беспрецедентны в Европе со времен Второй мировой войны.



Почти 6 из 10 украинских беженцев отправились в Польшу. Это около 2,3 миллиона человек. В стране уже была украинская община из 1,5 миллиона человек, преимущественно трудовых мигрантов.



Отмечают, что с начала войны 364 тысячи человек въехали на территорию Украины из Польши. Обычно это украинцы, которые работали в Польше, но вернулись, чтобы позаботиться о своих семьях или отвезти их за границу. Но были и беженцы, решившие вернуться домой.



Европейский комиссар по внутренним делам Йлва Йоханссон заявила, что ЕС должен поощрять находящихся в Польше беженцев двигаться на запад, в другие страны Евросоюза.



Кроме Польши, более 600 000 украинских беженцев добрались до Румынии, почти 365 000 переехали в Венгрию и 280 000 в Словакию.

Напомним, 18 марта Греция предложила отстроить разбомбленный россиянами роддом в Мариуполе.