Об этом сообщил управляющий директор банка в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, пишет Интерфакс-Украина.

"ЕБРР не сократит инвестиции в 2023 году. Мы хотим сохранить то же количество активностей, если не больше, что и в 2022 году, но очевидно, что мы должны оставаться экстремально гибкими по направлениям инвестирования", – сказал он на конференции ЕБРР в среду , 25 января.

По его словам, фокус организации в целом такой же, как и в прошлом году: продовольственная безопасность, инфраструктура и устойчивость частного сектора.

"Однако структура этих сфер может изменяться в зависимости от ситуации", – уточнил он.

Маттео добавил, что в 2023 году ЕБРР, возможно, больше сфокусируется на логистическом транспорте и муниципальной инфраструктуре.

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