Около €1,7 млрд: Инвестиции ЕБРР в Украину будут не меньше, чем в прошлом году
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не сократит в 2023 году объем инвестиций в Украину по сравнению с инвестициями, предоставленными в 2022 году, которые составили €1,7 млрд.
Об этом сообщил управляющий директор банка в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, пишет Интерфакс-Украина.
"ЕБРР не сократит инвестиции в 2023 году. Мы хотим сохранить то же количество активностей, если не больше, что и в 2022 году, но очевидно, что мы должны оставаться экстремально гибкими по направлениям инвестирования", – сказал он на конференции ЕБРР в среду , 25 января.
По его словам, фокус организации в целом такой же, как и в прошлом году: продовольственная безопасность, инфраструктура и устойчивость частного сектора.
"Однако структура этих сфер может изменяться в зависимости от ситуации", – уточнил он.
Маттео добавил, что в 2023 году ЕБРР, возможно, больше сфокусируется на логистическом транспорте и муниципальной инфраструктуре.
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