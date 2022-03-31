Около 17 500 военных, 614 танков, 311 систем артиллерии и 135 вертолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .



С начала полномасштабной войны против Украины ориентировочные потери россиян составили:

личного состава – около 17 500 человек;

танков – 614 ед.;

боевых бронированных машин – 1735 ед.;

артиллерийских систем – 311 ед.;

РСЗО – 96 ед.;

средств ПВО – 54 ед.;

самолетов – 135 ед.;

вертолетов - 131 ед;

автомобильной техники – 1201 ед.;

кораблей/катеров - 7 ед;

цистерн с ГСМ – 75 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 ед.;

специальной техники – 22 ед.;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.

Данные уточняются. Подсчет потерь затруднен высокой интенсивностью боевых действий.

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