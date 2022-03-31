Около 17 500 военных, 614 танков, 311 систем артиллерии и 135 вертолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины
С 24 февраля по 31 марта оккупанты потеряли в Украине около 17 500 военных, 1735 бронемашин, 1201 единицу автотехники, 614 танков, 311 систем артиллерии, 135 самолетов и 131 вертолет
Об этом сообщил Генштаб ВСУ .
С начала полномасштабной войны против Украины ориентировочные потери россиян составили:
- личного состава – около 17 500 человек;
- танков – 614 ед.;
- боевых бронированных машин – 1735 ед.;
- артиллерийских систем – 311 ед.;
- РСЗО – 96 ед.;
- средств ПВО – 54 ед.;
- самолетов – 135 ед.;
- вертолетов - 131 ед;
- автомобильной техники – 1201 ед.;
- кораблей/катеров - 7 ед;
- цистерн с ГСМ – 75 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 ед.;
- специальной техники – 22 ед.;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 ед.
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