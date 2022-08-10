Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Ориентировочные потери россиян с начала полномасштабной войны против Украины составляют:

личного состава – около 42,8 тыс. (+160) оккупантов

танков – 1832 (+15) ед.

боевых бронированных машин – 4086 (+10) ед.

артиллерийских систем – 971 (+7) ед.

реактивных систем залпового огня – 261 (+0) ед.

средств ПВО – 133 (+0) ед.

самолетов – 232 (+9) ед.

вертолетов - 193 (+0) ед.

беспилотников оперативно-тактического уровня – 766 (+9) ед.

крылатых ракет – 185 (+0) ед.

кораблей/катеров - 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3005 (+7) ед.

специальной техники – 89 (+2) ед.

В течение 9 августа наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком направлении.

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