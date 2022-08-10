Около 160 военных, 9 самолетов и 15 танков: потери России за 9 августа
Оккупанты 9 августа потеряли около 160 военных, 15 танков, 10 бронемашин, 9 самолетов и 7 систем артиллерии
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
Ориентировочные потери россиян с начала полномасштабной войны против Украины составляют:
- личного состава – около 42,8 тыс. (+160) оккупантов
- танков – 1832 (+15) ед.
- боевых бронированных машин – 4086 (+10) ед.
- артиллерийских систем – 971 (+7) ед.
- реактивных систем залпового огня – 261 (+0) ед.
- средств ПВО – 133 (+0) ед.
- самолетов – 232 (+9) ед.
- вертолетов - 193 (+0) ед.
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 766 (+9) ед.
- крылатых ракет – 185 (+0) ед.
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3005 (+7) ед.
- специальной техники – 89 (+2) ед.
В течение 9 августа наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком направлении.
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