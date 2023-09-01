Около 160 тысяч украинских школьников имеют статус ВПЛ: история маленькой киевлянки, которая в этом году вынужденно пошла в школу во Львове
В этом году в Украине ожидается около 340 тысяч первоклассников. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко. Также по данным министерства, около 160 тысяч украинских школьников имеют статус ВПЛ
История маленькой киевлянки, которая в этом году вынужденно пошла в школу во Львове - в нашем материале
Ярослава – переселенка из Киева. Вместе со своей мамой была вынуждена бежать от войны. Мать девочки Оксана вместе с ребенком нашла себе убежище во Львове.
"Мы готовимся к школе. Ребенок пойдет в первый класс первый раз и мы ВПЛ. Хорошо, что у нас в этом году есть возможность пойти в школу, а не учиться онлайн, как приняло решение большинство школ, это очень важно для ребенка пойти именно в очную школу", - рассказывает мама Ярославы Оксана.
Первый класс - это стресс для ребенка, потому что он попадает в новую среду, знакомится с новыми детьми и новыми взрослыми, учителями. Отец Ярославы служит в армии, защищая наше государство. Семья грустит, потому что сейчас его нет рядом.
"Я боюсь идти в школу. Не знаю чего, но боюсь. Это что-то новое для меня. Очень скучаю по папе. Я бы очень хотела, чтобы он был сегодня и повел меня в первый класс", - говорит маленькая Ярослава.
Оксана добавила, что муж всегда пытается найти возможность поговорить с семьей.
"Очень хочется, чтобы он был с нами. Дочь за ним очень скучает, не пропуская ни одного вечера он находит возможность выйти на связь. Хоть телефон, хоть смс, но он каждый день старается с нами связаться", - говорит Оксана.
У Ярославы большая семья. Девочке подарили новые вещи в школу: рюкзак, канцелярию и платье.
"Этот портфель мне подарила сестренка Ника, она с бабушкой живет в Херсоне. Ланч-бокс и платье прислал мой дед. Он живет в Киеве. Вместе с мамой мы покупали карандаши и краски", - отчиталась маленькая Ярослава.
Для первоклассников 33-й школы Львова не проводили масштабных празднований. Провели вступительный урок, где дети имели возможность познакомиться с одноклассниками и учителями. Также кураторы отвели свои классы в церковь.
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