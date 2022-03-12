Около 1300 человек, - Зеленский назвал потери украинского войска за время полномасштабного вторжения РФ

Об этом он сказал в интервью иностранным СМИ



"У нас погибли около 1300 военных", - сказал Зеленский.



По данным Генштаба захватчики потеряли более 12 тысяч солдат, атаковавших украинскую землю.

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