Около 1300 человек, - Зеленский назвал потери украинского войска за время полномасштабного вторжения РФ
Президент Владимир Зеленский впервые озвучил военные потери Украины с начала полномасштабного вторжения России
Об этом он сказал в интервью иностранным СМИ
"У нас погибли около 1300 военных", - сказал Зеленский.
По данным Генштаба захватчики потеряли более 12 тысяч солдат, атаковавших украинскую землю.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.07
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.33
- Актуальное
- Важное