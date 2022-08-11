Около 13 тысяч белорусов согласились воевать в Украине, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.

"По предварительным данным, до 13 тысяч человек из числа действующих и бывших военных подразделений белорусских сил специальных операций и ОМОНа подписали согласие на войну против нашего государства. Основной мотив – материально-финансовый. Никакой идеологической составляющей в действиях оккупационных войск нет. Никто не верит в "денацификацию", "защиту прав русскоязычного населения". Страх и деньги - основные факторы российского военного присутствия", - сказал он.

По словам Громова, у государственной границы Украины развернуто шесть батальонов Вооруженных сил Беларуси.

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В ночь с 10 на 11 августа в районе белорусского аэродрома Зябровка раздались взрывы.

Минобороны Беларуси объяснило вспышки в районе аэродрома Зябровка, о которых писали СМИ, "возгоранием одной из единиц техники после замены двигателя".

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