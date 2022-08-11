Около 13 тысяч белорусов согласились воевать в Украине, - Генштаб ВСУ
Около 13 тысяч бывших и действующих военнослужащих Беларуси согласились участвовать в войне против Украины на стороне армии РФ
Об этом сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга.
"По предварительным данным, до 13 тысяч человек из числа действующих и бывших военных подразделений белорусских сил специальных операций и ОМОНа подписали согласие на войну против нашего государства. Основной мотив – материально-финансовый. Никакой идеологической составляющей в действиях оккупационных войск нет. Никто не верит в "денацификацию", "защиту прав русскоязычного населения". Страх и деньги - основные факторы российского военного присутствия", - сказал он.
По словам Громова, у государственной границы Украины развернуто шесть батальонов Вооруженных сил Беларуси.
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