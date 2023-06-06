Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ночью произошел подрыв плотины Каховской ГЭС. Сейчас мы стремимся повысить уровень воды в реке Днепр и в проливах. Вода прибывает, но прибывает медленно. Около 11 утра ожидаем подъема критического уровня воды. В Херсоне, в микрорайоне Корабел, прогнозируется до 3-3, 5 метров подъем уровня воды", - отметил Самойленко.

Глава Херсонского областного совета также добавил, что населенные пункты Херсонщины готовятся к эвакуации.

"Есть населенные пункты на высоком берегу, поэтому эвакуация может быть в соседние села, чтобы переждать наводнение. Призываю всех горожан быть осторожными и избегать мест, где есть энергосистемы, чтобы в случае подтопления не было поражения током", - подчеркнул Самойленко.

Во вторник, 6 июня, российскими оккупационными войсками совершен подрыв Каховской ГЭС. Началась эвакуация жителей опасных районов, а президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны















