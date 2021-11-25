Около 11% украинцев сталкивались с попытками подкупа на выборах, 64,5% не готовы "продать" свой голос ни при каких обстоятельствах, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса , проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.



По данным социологов, чаще о попытках подкупа заявляли избиратели с неполным средним образованием (14%) и проживающие в сельской местности респонденты и жители Западной Украины (14,4%).



64,5% респондентов заявили, что ни при каких обстоятельствах не готовы продать свой голос,



54% опрошенных отметили, что любое предложение денег будет неприемлемо как мотивировка избирателей продать свой голос.



Однако респонденты, считающие продажу голоса реалистичными, называют сравнительно небольшие суммы: 12% опрошенных назвали суммы менее 500 грн, еще 6% – от 500 до 1000 грн, 3,4% – от 1000 до 2000 грн, 1,3% – от 2000 до 5000 грн. Еще 3,5% респондентов сказали, что такая сумма должна составлять более 5000 грн.



Среди 25% граждан, потенциально готовых продать свой голос, самой популярной опцией является вариант "проголосовать за того кандидата/партию, которые и так нравятся, но и получить за это деньги".



18% респондентов отметили, что все зависит от конкретных обстоятельств, а 13% выразили готовность продать голос, если будут уверены, что это не приведет к проблемам или негативным последствиям для них лично. 8,5% ответили, что согласятся в том случае, если их попросят об этом доверяющие люди, а 6,3% - выразили согласие продать голос за вознаграждение "справедливого" размера.



Большинство респондентов, на вопрос о том, почему избиратели соглашаются получить деньги или другое материальное вознаграждение от кандидата/партии в обмен на поддержку на выборах, ответили, что причина в том, что люди бедны, а это дополнительная возможность подзаработать (82,5%) .



Еще 65% упомянули о том, что людям все равно за кого голосовать, если предлагают деньги. Также более половины (56%) отметили, что люди хоть и берут деньги, но голосуют самостоятельно, а 37% считают, что люди не хотят отказывать в просьбе друзьям, знакомым, родственникам, соседям, руководству, коллегам.



С 22 октября по 12 ноября КМИС провел опрос методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) по заказу гражданской сети "ОПОРА".



Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей близких к 50%, 2,1% – для показателей близких к 25%, 1,5% – для показателей близких к 10%.