Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Через день, 18 августа, россияне 7 раз обстреливали Сумщину. Обошлось без жертв, но есть разрушения, зафиксировано около 100 прилетов на территориях Белопольской, Краснопольской и Миропольской общин.

"Белопольская община: враг обстрелял общину с территории РФ по ствольной артиллерии - 15 прилетов. В результате обстрела повреждены нежилой дом и помещение школы. Это было около полудесятого утра. В 19:55 начался минометный обстрел - 10 прилетов. Но в 20:00 начался артобстрел, 20 прилетов", - говорится в отчете.

В 13:50 произошел обстрел Краснопольского общества. Россияне открыли огонь из миномета – 7 прилетов.

В Миропольской общине с 14:20 продолжался обстрел из 120 мм миномета – 15 прилетов. Продолжился в 17.30. Повреждена гражданская инфраструктура.

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